Area schools release honor rolls for third quarter of 2017-18

GCMS ELEMENTARY SCHOOL



GIBSON CITY — Gibson City-Melvin-Sibley Elementary School has named students to its honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year:

Fourth grade — Payton Burdette, Aubrey Higgins, Tysen Mauricio, Alyssa Morgan, Dev Patel, Matthew Duke, Hunter Milligan, Alex Barnard, Maryn Berry, Mason Doman, Caylynn Embry, Jackson Goembel, Zebulen Greer, Bailey Grider, Sarah Higgins, Addyson Rollins, Chloe Tjarks, Logan Ward, Reagan Miller, Colin Rogers, Talon Holliday, Anthony Maloney, Payton Shane, Natalie Aberle, Lane Beyers, Abby Brown, Jacob Chase, Zahryn Davis, Keegan DeWall, McKenzy Foster, Addison Farmer, Keagan Franklin, Josh Garard, Shay List, Avery Morris, Cale Royal, Cole Schoolcraft, Hayden Tjarks, Jaxon Wright, Alexis Cleinmark, Jack Andrews, Claire Day, Hadley Doman, Lizzy Goodin, Ely Harden, Cameron Hitchcock, Emma Kelly, Aiden Killian, Conner Kinzinger, Destiney McDonald, Kaida McElhaney, Jordan Molck, Steven Morris, Cody Mueller, Will Mussman, Mesa Nugent, Easton Stroh and Trent Wetherell.

Fifth grade — Lucas Clinton, Kodee Cloninger, Carter Eichelberger, Brayden Elliot, Charles Goff, Lily Harmet, Addison Kerchenfaut, Tucker Pabian, Mallory Rosendahl, Allison Taylor, Anna Warren, Leah Whitson, Amanda Freehill, Aleigha Goff, Ryker Grauer, Brooklyn Holladay, Cohen Kean, Norah Keigher, Kaleb Lockhart, Max Moody, Keely Williams, Parker Baillie, Maggie Cushman, Alyson Fehr, Lizzie Giroux, Anthony Gonzalez, Grayson Kerber, Kyra Keitzman, Brayden Luparell, Calvin Rachiell, Avery Schlickman, Michael Whitehouse, Preston Williams, Matthew Allen, Cale Bane, Wyatt Higgins, Austin Kasper, Spencer Kleist, Ava Lage, Sophia Ray, Ava Rexroat, Braxtyn Robinson, Thais Rodriguez-Cortez, Desiree Whelchel and Esther Zook.



GCMS MIDDLE SCHOOL



GIBSON CITY — Gibson City-Melvin-Sibley Middle School has named students to its honor roll, high honor roll and perfect attendance list for the third quarter of the 2017-18 school year:



Honor roll

Sixth grade — Aydin Cornell, Rilynn Cuppernell, Emma Freehill, Enrique Gonzalez Jr., Bryce Hardesty, Kaley Harrison, Jacob Henrichs, Dillon Hoffman, Colin Kristensen, Ayden Lage, Delaney Lindsey, Connor Mueller, Mitchel Quinley, Jose Rebollo, Katelynne Shockey, Harley Tjarks and Bryan Villarreal.

Seventh grade — Colin Bane, Emily Barden, Zachary Barnes, Miranda Blanck, Kaden Borders, Austin Corry, Peyton Doman, Jasmine Durbin, Dakota Duvall, Jaden Franklin, Nicholas Giroux, Bailey Halcomb, Halie Heinz, Orion Hillard-Borden, Payton Kinnaird, Kellie Koss, Lane Phillips, Noah Pickett, Kyle Sellers, Gavyn Tomes, Reagan Tompkins, Lilly Vance, Caden Walker, Logan Wilfong, Gavin Williams and Olivia Williams.

Eighth grade — Alexis Darbutt, Rylee Dawson-Howard, Brandon Mueller, Alexis Perkins, Emma Reynolds, Kaylee Rogers, Jacob Rutledge, Kymberliee Shane, Ashleigh Skinner, Hailey Wahl, Melanie Zook and Jacob Zumwalt.



High honor roll

Sixth grade — Brynn Boundy, Ella Brake, Lily Breeden, Mindy Brown, Ryan Carley, Natalie DeSchepper, Johnathan Fields, Charles Francis, Annabelle Goodin, Getty Greer, Keagen Grover, Rylie Huls, Audrey Iverson, Isaiah Johnson, Trevar Johnson, Carter Kallal, Molly Killian, Kate Kristensen, Cally Kroon, Lilly Lahr, Kyan Lee, Phillip Littell, Kalynn Little, Carson Maxey, Wrigley Maxey, Kailyn Maynard, Reece Miller, Wesley Milligan, Altin Nettleton, Alexander Overman, Chasyn Pollard, Zachary Price, Brody Robinson, Aiden Sancken, Shawn Schlickman, Brooklyn Scribner, Nicholas Smith, Allison Spiller, Sydney Sullins, Alex Ward, Hailey Whipple and Sophia Zheng.

Seventh grade — Noah Adkins, Seth Barnes, Kale Bauer, Alexis Cliff, Rylie Cline, Kadence Crowley, McKenna Crowley, Rylan DeFries, Austin Duvall, Martise Evans, Kellan Fanson, Emily Fehr, Keegan Frashier, Cecilia Goodin, Olivia Hawthorne, Karah Jones, Sarah Kamman, Elizza Koester, Seth Kollross, Mason Kutemeier, Madison McCreary, Jillian Meece, Chase Minion, Skyler Morano, Korah Palumbo, Connor Ray, Kallen Robertson, Syda Schlickman, Kaleigh Shepherd, Elsie Sizemore, Katherine Steidinger, Rylee Stephens, Erin Stroh, Emily Vaughn, Aubrey Williams and Kendyl Wright.

Eighth grade — Payton Allen, Kenley Andreae, Caleb Ard, Victoria Bonds, Hunter Brewer, Madison Brewer, Robert Burdette, Parker Chase, Sadie Christensen, Kellen DeSchepper, Austin Elliott, Connor Engel, Sydney Freese, Kira Fuoss, Awstace Grauer, Halle Groover, Kaitlyn Halcomb, Mary Holzhauer, Emily Hood, Ashley Hyatt, Olivia Johnson, Aaron Kasper, Braylen Kean, Lucy Keigher, Anneliese Kerchenfaut, Molly Kroon, Ava Kurtenbach, Tyler Lange, Aidan Laughery, Peyton Leonard, Markus Miguel, Vito Parenti, Aiden Phillips, Brock Phillips, Carmen Pondel, Julianne Sancken, Wyatt Schlickman, Grace Starks, Elaina Stroh, Katja Walls, Madyson Whitson and Zander Wier.



Perfect attendance

Sixth grade — Brynn Boundy, Carter Kallal, Cally Kroon, Kyah Lee, Delaney Lindsey, Brody Robinson and Alex Ward.

Seventh grade — Colin Bane, Zachary Barnes, Austin Corry, Rylan DeFries, Jasmine Durbin, Jaden Franklin, Matthew McCarty, Korah Palumbo, Kallen Robertson, Syda Schlickman and Ian Slaughter.

Eighth grade — Payton Allen, Parker Chase, Sadie Christensen, Awstace Grauer, Halle Groover, Ashley Hyatt, Molly Kroon, Tyler Lange, Markus Miguel, Brock Phillips, Carmen Pondel, Wyatt Schlickman, Jack Schultz, Elaina Stroh and Jacob Zumwalt.



GCMS HIGH SCHOOL



GIBSON CITY — Gibson City-Melvin-Sibley High School has named students to its honor roll and high honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year:



High honor roll

Freshmen — Ashlyn Allemand, Isabella Amburgey, Haley Brown, Ryleigh Brown, Rylan Davis, Brodie Doman, Michaela Dykes, Isabel Eichelberger, Kennedy Fanson, Jessica Freehill, Skyler Funk, Ethan Garard, Haven Hathaway, Alexandria Kafer, Nathan Kallal, Karleigh Kietzman, Alexander Killian, Liam Killian, Tyler Kollross, Sarah Koss, Zophia McGuire, Skyler Niemann, Nicole Schultz, Aaron Spears and Sierra Ward.

Sophomores — Keegan Brucker, Wade Burton, Jalen Cail, Autumn Carter, Hannah Cliff, Kelsee Cliff, Emily Clinton, Nicholas Culler, Taylor Dueringer, Ethan Freehill, Hannah Hathaway, Spencer Hazen, Sierra Hileman, Ethan Kasper, Payton Kean, Madison Kirby, Kaileigh Koonce, Keegan Kutemeier, Lauren Leonard, Alexander Meece, Kylee Mueller, Olivia Overman, Chase Pondel, Summer Roesch, Madelyn Schutte, Rylee Tompkins and Ruo Qi Zheng.

Juniors — Remi Can Joshua Astronomo, Makenzie Bielfeldt, Joshua Bleich, Darrin Brown, Gabrielle Dammkoehler, Delanie Dykes, Danielle Eckerty, Karleigh Fiedler, Nathaniel Garard, Layne Harden, Susan Harmet, Allison Heavilin, Ryland Holt, Christopher Hood, Matthew Hunt, Taylor Marcum, Ashlyn McPherson, Megan Moody, Jessica Mueller, Jenny Patel, Claire Retherford, Tyler Ricks, Shannon Spangler, Jesse Swanson and Garrett Wright.

Seniors — Alison Andreae, Zachary Baillie, Clayton Bane, Haley Christensen, Jacey Goin, Kathleen Hood, Daisy Jaramillo, Alec Johnson, Estelle Keigher, Kaitlynn Kietzman, Molly Kollross, Emily Lange, Mitchell Meenen, Benjamin Retherford, Bailey Salyards, Brooks Schmitt, Ryan Shambrook, Jeremy Steidinger, Megan Volker and Brooke Wilfong.



Honor roll

Freshmen — Kadyn Barnes, Mya Beland, Grace Christensen, Alexander Freehill, Lindsey Heinz, Hannah Hobbs, Koreen Kirk, Ainsley Lindsey, Emily Martin, Danielle McCarty, Alex Minion, Noah Nugent, Braden Roesch, Tristan Roesch, Abigail Sizemore, Emma Swanson, Dallas Whelchel and Carter Wilson.

Sophomores — Darin Bauer, Payton Beach, Maci Bielfeldt, Bryce Boundy, Nathan Daughenbaugh, Karson Davis, Caleb Dunham, Madison Eberle, Cade Elliott, Tanner Johnson, Daniel Jones, Natalie Koester, Emma Kurtenbach, Noah Martin, Cole Maxey, Spencer Meenen, Jordan Phifer, Dylan Sutton, Alex Williams, Levi Zbinden and Katie Zook.

Juniors — Marcus Baillie, Bryce Barnes, Connor Birky, Caleb Bleich, Seth Breeden, Benjamin Freehill, Sydney Funk, Samantha Groover, Dalton Heavilin, Katie Johnson, Julian Kennedy, Lance Livingston, Cloe Lupton, Alayna Miller, Joshua Nuss, Hattie Parsons, Parshvi Patel, Bethanie Price, Katie Quinley, Allison Roberts, Paige Shelton, Ashley Spears, Jared Trantina and Hayden Workman.

Seniors — Eli Brucker, Cameron Cail, Ross Dueringer, Garrett Frashier, Luke Freehill, John Gregory, Revell Hamilton, Joshua Hartman, Bailey Long, Audrey Maxey, Ashley Nugent, Madyson Price, Alex Rosenbaum, Nathan Schutte, Isaiah Sizemore, Noah Swanson, Nicholas Tabor, William Thompson, Connor Wahls, Tyler Walker, Dalton Whelchel, Alexus Wilfong and Brandon Zumwalt.



PBL EASTLAWN SCHOOL



PAXTON — PBL Eastlawn School has named students to its honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year:

Fourth grade — Hailey Birchall, Cael Bruns, Regan Cardenas, Cassidy Casteel, Petra Chaddock, Olivia Cleary, Tyler Cole, Kara Deatrick, Kaylyn Dodge, Eli Donaldson, Eriel Eichner, Carson Goss, Jeremiah Gossett, Darian Henderson, Anna Hudson, Jacob Kidd, Brayden Kief, Lauren Krumwiede, Zane Latimer, Aubrey Mackins, Carson Moss, Alexis Muhl, Adrianna Mullett, Connor Murphy, Evelyn O’Banion, Curtis Ostendorf, Adriana Ramirez, Johnathon Richardson, John Rodeen, Alexandria Sadlek, Elle San Diego, Addison Shurr, Megan Stallone, Kayden Vance and Lily Young.

Fifth grade — Symon Alvarado, Jazz Anders, Lilybeth Anderson, Kendyl Badgley, Jaeden Banks, Shyann Beherns, Emily Bormet, Robert Boyd, Marcus Bristle, Natalie Bunag, Aubrey Busboom, Isaiah Busby, Elaine Carman-Loveless, Melynnie Cleary, Tyler Courtney, Taylor Daniels, Josiah Deatrick, Hopelynn Dodge, Peyton Duffin, Connor Durham, Rolen Edison, Sway Elliott, Kelsea Evans, Sawyer Floyd, Colten Gooden, Tanner Graham, Brayden Griggs, Cheyanne Hadler, Bren Henry, Samantha Hewerdine, Gretta Inman, Lyric Key, Kaia Krumwiede, Lucas Krumwiede, Addison Lavender, Brooke Letner, Lacey Masco, Destani McClatchey, Devani McClatchey, Grace McCoy, Marcela Medina, Keegan Medlock, Elizabeth Megson, Zoey Minick, Ryanna Parkins, Ethan Perry, Sydney Pickens, Alissa Price, Mason Purvis, Karley Putnam, Taryn Rock, Lily Russell, Rain Sanders, Aubree Sawyer, Lauren Sawyer, Kiya Sharp, Nick Shephard, Gavyn Shinker, Thomas Skinner, Sophie Smith, Zavier Smith, Matthew Suaava, Conner Vaughn, Taylor Vaughn, Destiny Williams, Abigail Worstell, Ally Wright and Brady Young.



PBL JUNIOR HIGH SCHOOL



PAXTON — Paxton-Buckley-Loda Junior High School has named students to its honor roll and straight “A” honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year:



Honor roll

Sixth grade — Braylen Arnette, Connor Atkins, Lyle Bachman, Cameron Bangert, Kyan Barradas, James Blackburn, Nathan Bunag, Ann-Dee Jo Cahill, Ariana Coe, Destany Cole, Donovan Corcoran, Mason Courtney, Monaghan Delong, Mykielah Diez, Chelsea Eichler, Amber Ellis, Leah Eyre, Carley Fauser, Leighan Flesner, Aubree Gooden, Peyton James, Madilyn Kaiser, Ava King, Hannah Kinnaird, Brooke Kleinert, Rebecca Lackey, Gareth Latimer, Breanna Letner, Grace Luening, Darius Mackins, Keegynn Martinek, Ben McPherson, Kaleyanna Nava, Cadence Neal, Ellie Paul, Chloe Price, Lane Robidoux, Eli Rostas, Sam Rostas, Gracie Sage, Brandon Sarge, Laim Schnebly, Chloe Sedlmeyer, Jacob Swan, Mackenzie Swan, Aiden Taulbee, Pierce Thompson, Karsyn Varrecchia, Seth Viner, Karlee Welp, James Whitaker, David Williamson and Gracie York.

Seventh grade — Sam Bice, Hannah Burke, Eben Cahill, Johnathon Cole, Ethan Donaldson, Jackson Durham, Austin Elam, Kendyl Enghausen, Tyson Franckey, Averi Garrett, Jashan Ghotra, Austin Hill, Peyton Hutchcraft, Macee Jensen, Aiden Johnson, Griffin Johnson, Alex Jones, Dalton Jones, Ella Kellerhals, Isabelle Kinder, David King III, Jazmyn Kurland, Grace Lindsay, Sydney Marshall, Faith Miller, Kylie Parkins, Brendan Schall, Kayden Snelling, Amyrah Spenard, Chase Stevens, Losa Suaava, Alex Swanson, Mason Uden, Morgan Uden and Brayden Young.

Eighth grade — Ryenne Arnette, Jesse Barfield, Caden Bormet, Mason Bruns, Kendall Compton, Landon Daniels, Grant Deatrick, Evan Donaldson, Gina Galey, Crystal Glazik, Allyson Grissom, Jaelynn Hewerdine, Sean Hudson, Carter Ingold, Ryder James, Hope Johnson, Maisy Johnson, Alex Kidd, Audrey Longfellow, Cassie Myers, Kendal Normile, Jordan Parrish, Charlie Pound, Manda Reck, Victoria Reck, Garrett Sanders, Hayden Schall, Kobe Sefrhans, Sara Sowka, Yasmina Stoian, Jesse Tester, Carson Vaughn, Gracie Wagner, Jordan Walder, Jonathan Warnick and Macie Wright.



Straight ‘A’ honor roll

Sixth grade — Kimarion Auston, Landen Barfield, C.J. Boston, Ethan Bruens, Bailey Bruns, Jordan Casteel, Daxter Chaddock, Madison Freed, Isaiah Geerdes, Jordyn Goss, Bailey Luebchow, Caiden Riecks, Noah Steiner, Kamryn Suhl, Omar Tufino and Tyler Wiegel.

Seventh grade — Jeremiah Ager, Mason Amore, John Deatrick, Madisyn Dodge, Ty Graham, Gracelyn Greenburg, Ephraim Johnson, Trixie Johnson, Cadence Jones, Maggie Neff, Mya Olivares, Layla Ostendorf, Adarsh Patel, Alexis Putnam, Chase Ratcliff, Alex Raub, Emily Robidoux, Angela Rodriguez, Guadalupe Tufino, Hope Watts and Kate Wilson.

Eighth grade — Lorena Arnett, Keagan Busboom, Daniel Busby, Lillie Frichtl, Lily Geerdes, Cameron Grohler, Sara Hewerdine, Kendra Johnson, Mallory Johnson, Maci Kingren, Brandon Knight, Mason Medlock, Sydney Murphy, Carly Mutchmore, Addison Oyer, Jacey Parrish, Zoey San Diego, Tyler Smith, Emma Steiner, Raegan Vaughan and Amaya Withers.



PBL HIGH SCHOOL



PAXTON — Paxton-Buckley-Loda High School has named students to its honor roll, high honor roll and straight “A” honor roll for academic achievement in the third quarter of the 2017-18 school year:



Honor roll

Freshmen — Allison Acosta, Audrey Adkins, Lynzi Armstrong, Gracie Bradshaw, Tera Brown, Tkaylah Brown, Jordyn Buhrmaster Cox, Brianna Combs, Drew Diesburg, Benjamin Hernandez, MaKynlie Hewerdine, Audrey Hubner, Quinn Inman, Hannah Luening, Kylie Piatt, MaKendra Sheldrake, Dustin Smith and Hailey Whiles.

Sophomores — Draykyn Baird, Rachel Bormet, Hope Coffey, Dylan Dalton, Emily Garrelts, Alexis Gray, Clayton Hartman, Jalen Hutchcraft, Rhiannon Jeffries, Amanda Muhl, Elizabeth Reutter, Delaney Rogers, Alex Rueck, Nikolas Schnabel, Clayton Skinner, Katlyn Stone, Jasiah Tims, Samuel Wade and Lucas Waterson.

Juniors — Jacob Ager, Marcus Bowen, Aubree Bruns, Joseph Chickini, Taylor Cope, Laura Deatrick, Mason Ecker, Gloria Estrada, Austin Gooden, Timothy Hewerdine, Clinton Hopper, Corinne Hopper, Benjamin Jarboe, Wyatt Jones, Alec Mesnard St. Julien, Chase Moore, Madison Peden, Paige Pritchett, Thomas Quinn, Jacob Rich, Alex Robidoux and Megan Swanson.

Seniors — Seth Allen, Kayley Anderson, Breanna Brokate, Travis Brown, Joel Deatrick, Tammra DeGarmo, Tanner Longest, Alicia Montenegro, Antonio Najera Jr., Ryan Perkinson, Alexander Pippin, Andrew Riggleman, Jenna San Diego, Austin Sanders, Brandon Scott, Wyatt Sellek, Selina Sowka-Schuldt and Mitchell St. Peter.



High honor roll

Freshmen — Kayla Adwell, Jaden Bender, Lacey Bice, Colton Cofel, SkyLer Eaker, Madisyn Foellner, Brett Giese, Sasha Jeffries, Abigale Jones, Austin Jones, Aliya Kurland, Weston Maul, Liam McMullin, Alexander Plott, Kara Roth, Macie Rudin, Shelby Schlensker, Matteo Vasquez, Brooke Walder, Paige Warner, Anna Wesslund and Collin Wieneke.

Sophomores — Emily Adwell, Danielle Allen, Hunter Anderson, Carson Atkinson, Miranda Bezely, Autumn Bruens, Mackenzie Bruns, Benjamin Busby, Colton Coy, Savanna Davis, Hailey Ellis, Lucy Galey, Sindralynn Gerdes, Tate Graham, Jolee Hastings, Kelbie Hayden, Trevor Morse, Braden Mutchmore, Samuel Penicook, Adelaide Penzo, Curtis Phillips, Clayton Robidoux, Drake Schrodt, Chelsey Tufino, Trey VanWinkle, Josephine Warren and Cody Winter.

Juniors — Garrett Bachtold, Emily Balnius, Tanner Bowen, Stephanie Brodian, Sydney Brust, Gunner Coe, Tanner Coe, Aubrey Daniels, McKinzie Denoyer, Dylan Durham, Evelyn Ellis, Katy Geurts, Jordan Giese, Emily Graves, Nicholas Harper, Alyssa Hofer, Keyn Humes, Aiyanna Ingram, MaKenna Irvin, Mikayla Jones, Ashley Judy, Molly Kennedy, Maria Lemenager, Bridget McMullin, Madison Myers, Kendrick Newlin, Anna Quinn, Karla Rodriguez, Austin Rose, Miranda Rudin, Parker Shoemaker, Nathaniel Waterson, Clarisa Wieneke and Lily Wood.

Seniors — Maya Brust, Aaron Caspers, Esperanza Duarte, Ariana Gentzler, Kyle Goetting, Kalena Goudy, Victoria Guillaume, Kaitlin Harms, Kody Harrison, Kristoffer Hewerdine, Logan Knuth, Keaton Krumwiede, Keegan Lantz, Ashlee Martin, Jonathan Muller, Angel Nava Camarena, Alec Otto, Tyler Pichon, Dane Polson, Dylan Polson, Austin Potter, Rebecca Rostas, Branden Ruder, Sidney Schwarz, Morgan Stevenson, Emma Stocking, Page Stricklin, Jacob Watts, Lindsey Windler, Alexis Wisniewski and Nathan Woodmansee.



Straight ‘A’ roll

Freshmen — Lyndi Allen, Emma Atkinson, Kiara Bachtold, Tkairah Brown, Paul Cleary, Gavin Coplea, Baylee Cosgrove, Ella Curry, Jordan Delaney, Yamileth Domingo, Mallorie Ecker, Gurpreet Ghotra, Aubrey Goodson, Rebecca Haile, Jarrett Hazelwood, Makayla Klann, Makenna Klann, Adam Marchakitus, Taylor Mennenga, Jasmine Miles, Lacey Pruitt, Mikayla Roy, Kayla San Diego, Hannah Schwarz, Charman Snow, Kayla Suhl, Abigail Thompson, Christina White, Landon Wilson and Olivia Wilson.

Sophomores — Michael Acosta, Gunner Belt, Leah Brown, Dalton Busboom, Luke Cowan, Carson Dudley, Jordan Frederick, Kirsten Jensen, Kirra Lantz, Gracie Martin, Tayler Parrish, Morgan Schroeder, Emma Schuler, Gracie Smith, Paige Sturm, Brandon Whitecotton and Anna Wolken.

Juniors — Hannah Hein, Faith Johnson, Jadrien Miles, Elizabeth Moore, Daiton Piatt, Daze Spencer, Andrew Swanson and Cheyenne Wise.

Seniors — Marissa Arnett, Jordan Blackburn, Jaxson Coplea, Diane Estrada, Olivia Frichtl, Madison Grohler, Zane Inman, Liberty Jamison, Valeree Johnson, Kalista Klann, Benjamin McClure, Adam McMullin, Cassidi Nuckols, Gavin Ogburn and William Pound.



ST. JOHN’S LUTHERAN SCHOOL



BUCKLEY — St. John’s Lutheran School in Buckley has named students to its “A” honor roll and “B” honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year:

‘A’ honor roll — Sixth-graders Ashlee Freeman and Mackenzie Tavenner; seventh-graders Aden Grohler and Isabella Martinez; and eighth-graders Eva Hileman and Abigail Teske.

‘B’ honor roll — Fifth-graders Arlo Liner and Riley Sloan; sixth-graders Andrew Martinez, Cory Uden and Catherine Wesslund; seventh-graders Gabril Bohlmann, Luke Hewerdine, Ben Schmidt and Gavin Spitz; and eighth-graders Lexie Kirkley, Ella Linder, Mike Munger and Sophie Ramme.



TRI-POINT HIGH SCHOOL



CULLOM — Tri-Point High School has named students to its honor roll, high honor roll and 4.0 Club for the third quarter of the 2017-18 school year:

4.0 Club and Above — Seniors Jimmy Haag, Elijah McDonald and Grace Steidinger; sophomores Cadence Denning-Kras, Wyatt Dohe and Rahel Gilleland; and freshman Elise Bruner.

High honors — Seniors Crystal Coffey, Nina Crowley, Randall Ifft, Raele Lane, Dalton Lawless, David Longmire and Gabrielle McDermott-Dailey; juniors Anicah Bruner, Tara Hummel, Haley Jubin Oswood, Abigail Kerrins, Steven Lamb, Jacob Ritchie and Hallie Sippel; sophomores Rodney Billerbeck, Anthony Bruner, Jacqueline Houck, Sierra Hummel, Jade King, Peyton Richie and Xochitl Rosales; and freshmen Ellenie Dyrby and Logan Vieira.

Honor roll — Seniors Jahna Beland, Jacob Carrera, John Cotter, Destiny Guarino, Teresa Langer, Nicholas Mahoney, Mark Miller, Jacob Steidinger and Spencer Steidinger; juniors Kayla Dunlavey, Kailey Ericksen, Cassidy Hindman, Hayden Lane and Narcisa Roman; sophomores Brittney Billerbeck, Margie Billerbeck, Rhianna Brown, Zachary Hollingsworth, Kiara McDonald and Gabrielle Spangler; and freshmen Chace Cathcart, William Coffey, Aaron Hughes and Kendra Weber.



TRI-POINT JUNIOR HIGH SCHOOL



PIPER CITY — Tri-Point Junior High School has named students to its honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year:

“A” Club — Eighth-graders Jose Amador, Kaylen Creek, Tabitha JaBaay, Ayden McNeill, Robert Mogged, Melina Schuette and Helena Woods; and seventh-graders Erica Harrell, Kamryn Shifflet and Kaden Weber.

High honors — Eighth-graders Kole Bouk, Dominic Carrera, Avery Carter, Kailey Dedic, Mikaayla English, Nina Gudino, Hope McDermott and Alexis Pope; and seventh-graders Ava Carter, Kyra Cathcart, Kaitlyn Hamilton, Zoey Honeycutt, Chase Hummel, Michael Lopez, Layna Marynchak and Jade Ruder.

Honors — Eighth-graders Connor Cardenas, Jasmine Clark, Alysson Essington, Alexis Heinkel, Abigail Lamb, Brenden Likes, Raven Ogle, Isabell Olson, Raven Smith and Jack Tompkins; and seventh-graders Emma Creek, Kamren Ericksen, Mihreteab Gilleland, Kiralee Graves, Tessa Heinkel, Katelyn Poe, Dakota Satterfield, Haylee Small and Dominick Vieira.