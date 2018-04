PBL JH track and field results (April 23 and 26, 2018)

MONDAY, April 23

JUNIOR HIGH

LARGE SCHOOL INVITE*

At Paxton

7th-grade boys

Team scores

1. Clifton J.L. Nash, 42; 2. PBL, 30; 3. St. Matthew, 25; 4. Unity, 20; 5. Prairie Central, 15; 6. Mahomet-Seymour, 14; 6. St. Joseph, 14.

High jump

1. Ryan Hendrickson (STM) 5-0; 2. Amarion Paxton (JL) 5-0; 3. Mathew Luhrsen (JL) 4-10; 3. Dylan Bazzell (PC) 4-10; 5. Camdin Mette (UNITY) 4-8; 6. Blake Wolters (M-S) 4-6; 6. Jacob Waldinger (M-S) 4-6.

PBL results -- Aiden Johnson, 4-6.

Long jump

1. Rogers (MS) 16-1; 2. Mondela (STM) 15-8 3/4; 3. Hendrickson (STM) 15-3; 4. Brown (UNITY) 14-3; 5. Smith (STM) 14-1 1/4; 6. Morris (N) 13-11 1/2.

PBL results -- Aiden Johnson, 13-11; David King 13-10 1/2.

Shot put

PBL results -- 1. Kendall Swanson, 30-7; 3. Kayden Snelling, 30-5 1/2.

Discus

PBL results -- 3. Kayden Snelling, 75-0; Kendall Swanson, 60-0 1/4.

Pole vault

1. Fehr (PC) 7-0; 2. Jack Bouse, 6-6.

8th-grade boys

Team scores

1. PBL, 37; 2. Mahomet-Seymour, 32; 3. Prairie Central, 23; 4. Clifton J.L. Nash, 21; 5. Unity, 15; 6. Hoopeston Area, 14; 7. St. Joseph, 6.

High jump

1. Nierenhausen (MS) 5-7; Fehr (PC) 5-4; 3. Lewis (MS) 5-2; 4. Mason Bruns, 5-0.

Long jump

1. Fehr (PC) 16-2 1/2; 2. Cade (HA) 16-1; 3. Martin (HA) 15-11; 4. Mason Bruns, 15-10 1/2; 5. Nanliew (STJ) 15-7; 6. Turner (NASH) 15-4.

Shot put

1. Kohler (NASH) 43-3; 2. Panozzo (NASH) 39-3; 3. Brandon Knight, 37-8 1/2; 4. Ult (UNITY) 37-6; 5. Garber (MS) 37-1 1/2; 6. Elder (PC) 32-5.

PBL results -- Kobe Sefrhans, 28-0 1/2.

Discus

1. Brandon Knight (PBL) 96-6; 2. Gabber (MS) 93-10; 3. Zindars (MS) 90-11; 4. Elder (PC) 88-4; 5. Kohler (NASH) 82-9; 6. Evan Donaldson (PBL) 77-2.

Pole vault

1. Kleparski (UNITY) 9-6; 2. Cameron Grohler (PBL) 8-6; 3. Tyler Smith (PBL) 7-6; 4. Mabry (STJ) 7-6; 5. Ogden (UNITY) 7-0.

7th-grade girls

Team scores

1. Unity, 66; 2. Mahomet-Seymour, 55; 3. St. Matthew, 43; 4. St. Joseph, 41; 5. Hoopeston Area, 26; 6. PBL, 23; 7. Clifton J.L. Nash, 15; 8. Prairie Central, 5.

100-meter dash

1. Kayla Nelson (UNITY) 13.53; 2. Lauren Miller (UNITY) 13.73; 3. Ashley Anukwu (STM) 14.41; 4. Averi Garrett (PBL) 14.8; 5. Brooklynn Hubbard (STM) 15.18; 6. Ava King (PBL) 15.46.

200-meter dash

1. Karlie Fuoss (MS) 29.81; 2. Bre Cross (HA) 30.01; 3. Kennedy Ramshaw (STM) 30.68; 4. Ashley Anukwu (STM) 31.16; 5. Emily Jeffries (STJ) 32.5; 6. Emma Rydell (STJ) 33.33.

PBL results -- Bailey Luebchow, 33.12; Ava King, 34.1.

400-meter dash

1. Shayne Immke (STJ) 1:06.68; 2. Trixie Johnson (PBL) 1:10.6; 3. Ava Dickerson (STM) 1:11.62; 4. Payton Jones (STJ) 1:11.87; 5. Emma Stratton (UNITY) 1:13.74; 6. Natalie Prairie (NASH) 1:14.35.

PBL results -- Morgan Uden, 1:19.14.

800-meter run

1. Abby Bunting (MS) 2:45.68; 2. Ella Scott (MS) 2:47.07; 3. Reagen Stringer (UNITY) 2:47.4; 4. Shannon Monahan (STM) 2:55.14; 5. Helene Jones (STJ) 3:05.82.

PBL results -- 8. Mackenzie Swan, 3:09.06; 10. Ellie Paul, 3:14.85.

1,600-meter run

1. Danica Wrobel (UNITY) 5:48.16; 2. Reagen Stringer (UNITY) 5:48.36; 3. Shannon Monahan (STM) 6:16.89; 4. Ella Compton (PC) 6:22.55; 5. Durbin Thomas (MS) 6:29.94.

PBL results -- 8. Mackenzie Swan, 6:48.48; 9. Ellie Paul, 6:57.59.

100-meter hurdles

1. Natalie Prairie (NASH) 19.41; 2. Bre Crose (HA) 19.56; 3. Brooke Kleinert (PBL) 19.3; 4. Katelyn Baker (STJ) 20.01; 5. Marah Gilbert (MS) 20.2; 6. Makhia Colunga (HA) 20.51.

PBL results -- Jordyn Goss, 20.93.

4x100 relay

1. Unity, 57.1; 2. St. Joseph, 59.49; 3. Hoopeston Area, 1:01.24; 4. PBL (Ava King, Brooke Kleinert, Averi Garrett, Jordyn Goss), 1:01.34; 5. St. Matthew, 1:03.51.

4x200 relay

1. Mahomet-Seymour, 2:03.29; 2. St. Matthew, 2:04.8; 3. St. Joseph, 2:11.91; 4. Hoopeston Area, 2:21.07; 5. J.L. Nash, 2:22.93.

4x400 relay

1. Unity, 4:47.18; 2. St. Joseph, 4:53.45; 3. Mahomet-Seymour, 5:04.35; 4. St. Matthew, 5:12.62; 5. PBL (Trixie Johnson, Morgan Uden, Averi Garrett, Jordyn Goss), 5:20.59.

8th-grade girls

Team scores

1. St. Matthew, 72; 2. Mahomet-Seymour, 54; 3. Tolono Unity, 47; 4. St. Joseph, 43; 5. Hoopeston Area, 32; 6. Prairie Central, 13; 7. PBL, 10; 8. Clifton J.L. Nash, 7.

100-meter dash

1. Anna McClure (STM) 13.6; 2. Sam Cable (HA) 14.18; 3. Lillianna Ifft (PC) 14.2; 4. Adasyn Jones (HA) 14.21; 5. Grace Renfrow (UNITY) 14.53.

PBL results -- Macie Wright, 14.83; Jacey Parrish, 16.41.

200-meter dash

1. Anna McClure (STM) 28.24; 2. Hope Rajlich (STJ) 29.49; 3. Adasyn Jones (HA) 29.77; 4. Lillianna Ifft (PC) 30.93; 5. Grace Renfrow (UNITY) 31.46.

PBL results -- Macie Wright, 31.77; Janel Sellek, 34.49.

400-meter dash

1. Kate Kroncke (STM) 1:07.59; 2. Hope Johnson (PBL) 1:08.94; 3. Emily Bednar (MS) 1:12.3; 4. Destiny Williamson (UNITY) 1:12.83; 5. Lucy Lugo (HA) 1:13.83.

PBL results -- Cadence Neal, 1:19.55.

800-meter run

1. Isabella Ramshaw (STM) 2:39.47; 2. Klein Powell (MS) 2:42.81; 3. Chloe Allen (MS) 2:44.88; 4. Katelyn Allen (UNITY) 2:45.26; 5. Harper Hancock (UNITY) 2:45.73; 6. Lorena Arnett (PBL) 2:50.03.

1,600-meter run

1. Isabella Ramshaww (STM) 5:43.78; 2. Elizabeth Sims (MS) 6:00.11; 3. Harper Hancock (UNITY) 6:03.33; 4. Erica Woodard (UNITY) 6:15.27; 5. Emery Czys (STM) 6:16.66.

100-meter hurdles

1. Angie Chahine (STJ) 19.16; 2. Amaya Francom (MS) 19.4; 3. Sam Cable (HA) 19.95; 4. Katelyn Allen (UNITY) 21.4; 5. Kassidy LeClair (NASH) 22.89.

4x100 relay

1. Unity, 58.48; 2. St. Joseph, 59.6; 3. Hoopeston Area, 1:01.01; 4. Mahomet-Seymour, 1:04.18; 5. J.L. Nash, 1:07.99.

4x200 relay

1. Hoopeston Area, 2:29.49; 2. J.L. Nash, 2:22.69; 3. St. Joseph, 2:11.96; 4. St. Matthew, 1:59.86; 5. Mahomet-Seymour, 2:06.32.

4x400 relay

1. St. Matthew, 4:36.48; 2. St. Joseph, 4:53.4; 3. Mahomet-Seymour, 4:56.68; 4. Unity, 4:59.27; 5. Prairie Central, 5:06.84; 6. PBL (Hope Johnson, Maisy Johnson, Jordan Parrish, Cadence Neal), 5:24.51.

* -- Event cut short due to weather. All girls' field events and boys' running events were canceled as a result.

THURSDAY, April 26

JUNIOR HIGH

SMALL SCHOOL INVITE

At Paxton

7th-grade boys

Team scores

1. PBL, 149; 2. Thomas Metcalf, 97; 3. Crescent City, 48; 4. Judah Christian, 38; 5. Philo St. Thomas, 37; 6. Cissna Park, 22; 7. Uni, 0.

100-meter dash

1. John Ahlden (CC) 13.54; 2. Jonathan Craig (PBL) 13.89; 3. Kimarion Austin (PBL) 14.32; 4. Sam Munsterman (CC) 14.62; 5. Cade McClellan (TM) 14.64.

PBL results -- Adarsh Patel, 15.24.

200-meter dash

1. Sam Munsterman (CC) 28.7; 2. Gio Fayne (TM) 28.9; 3. Mason Hooper (TM) 29.8; 4. 4. Cole Saunders (PST) 30.1; 5. David King (PBL) 31.5; 6. Nick Henderson (PBL) 31.84.

PBL results -- Kimarion Austin, 32.7.

400-meter dash

1. Collin Sampson (TM) 1:02.8; 2. Dalton Jones (PBL) 1:03.2; 3. Daryl Okeke (JUDAH) 1:03.4; 4. John Ahlden (CC) 1:03.7; 5. Josiah Brown (JUDAH) 1:12.7.

PBL results -- Jake Swanson, 1:16.3; Adarsh Patel, 1:23.6; Tyson Franckey, 1:32.3.

800-meter run

1. Jay Saunders (PST) 2:43; 2. Landen Barfield (PBL) 2:46; 3. Rylan Nelson (TM) 2:52; 4. Eli Giganti (TM) 2:57; 5. Nolan Hawk (JUDAH) 3:01.

1,600-meter run

1. Jay Saunders (PST) 5:42; 2. Ethan Reisinger (TM) 5:59; 3. Landen Barfield (PBL) 6:01; 4. Malachi Settles (JUDAH) 6:03; 5. Johnny Chambers (TM) 6:15.

110-meter hurdles

1. Aiden Johnson (PBL) 20.38; Gio Fayne (TM) 20.7; 3. Eric Miebach (PST) 21.88; 4. Taylor Reese (TM) 21.98; 5. Ethan Donaldson (PBL) 23.38.

4x100 relay

1. Thomas Metcalf, 59.3; 2. PBL (Kayden Snelling, Aaron Kavajecz, Keaton Garren, Kendall Swanson), 1:01.05; 3. Judah Christian, 1:03.42.

4x200 relay

1. Thomas Metcalf, 1:57.59; 2. PBL (David King, James Blackburn, Nick Henderson, Kimarion Austin), 2:02.85; 3. Philo St. Thomas, 2:04.4; 4. Judah Christian, 2:05.77.

4x400 relay

1. PBL (Dalton Jones, Aiden Johnson, Jami Lee, Jonathan Craig), 4:25; 2. Thomas Metcalf, 4:46; 3. Judah Christian, 5:04.

High jump

1. Aiden Johnson (PBL) 4-7; 2. Jami Lee (PBL) 4-3.

Long jump

1. Sam Munterman (CC) 16-0 1/2; 2. John Ahlden (CC) 15-4; 3. Daryl Okeke (JUDAH) 13-10 3/4; 4. Jami Lee (PBL) 13-4 1/2; 5. Taylor Reese (TM) 13-4; 6. David King (PBL) 13-1.

Shot put

1. Kendall Swanson (PBL) 39-0; 2. Kayden Snelling (PBL) 34-0; 3. Cade McClellan (TM) 31-2 1/4; 4. Carter Ferguson (CP) 30-8; 5. Aaron Kavajecz (PBL) 28-6 1/2; 6. Mason Clanck (CP) 28-6 1/2.

PBL results -- Lane Robidoux, 20-7; Keaton Garren, 19-9 3/4; Eben Cahill, 15-8 1/2.

Discus

1. Kayden Snelling (PBL) 109-4; 2. Carter Ferguson (CP) 103-2; 3. Kendall Swanson (PBL) 97-2; 4. Aaron Kavajecz (PBL) 89-9; 5. Ryan King (CC) 70-2.

PBL results -- Keaton Garren, 52-7; Lane Robidoux, 50-1; Eben Cahill, 38-11.

Pole vault

1. Jack Bouse (PBL) 6-6; 1. Johnny Chambers (TM) 6-6.

8th-grade boys

Team scores

1. University, 114; 2. PBL, 100; 3. Cissna Park, 68; 4. Thomas Metcalf, 52; 5. Judah Christian, 36; 6. Crescent City, 32; 7. Philo St. Thomas, 0.

100-meter dash

1. Konnor Bouman (TM) 12.67; 2. Jonathan Yu (UNI) 12.84; 3. Izik Settles (JUDAH) 13.29; 4. Landon Daniels, 13.73; 5. Charlie McLaughlin (JUDAH) 13.64; 6. Spencer Wells (CP) 13.79.

PBL results -- Cameron Grohler, 14.43.

200-meter dash

1. Jonathan Yu (UNI) 26.46; 2. Izik Settles (JUDAH) 27.21; 3. Tyler Smith (PBL) 28.13; 4. Carson Rigsby (PBL) 28.4; 5. Zhaohan Sun (UNI) 30.0.; 6. John Lapan, 30.01.

400-meter dash

1. Jace Bovee (TM) 58.5; 2. Brooks Hu (UNI) 1:01.2; 3. Ian Evensen (UNI) 1:01.7; 4. Keagan Busboom (PBL) 1:01.9; 5. Daniel Busby (PBL) 1:02.1; 6. Hunter Meyer (CC) 1:02.6.

800-meter run

1. Malaki Verkler (CP) 2:26; 2. Brooks Hu (UNI) 2:32; 3. Ian Evensen (UNI) 2:33; 4. Hunter Meyer (CC) 2:35; 5. Noah Giganti (TM) 2:55.

1,600-meter run

1. Ryder James (PBL) 4:52; 2. Malaki Verkler (CP) 5:21; 3. Henry Laufenberg (UNI) 5:24; 4. Jesse Barfield (PBL) 5:34; 5. Ben Davison (TM) 5:59.5.

110-meter hurdles

1. Spencer Wells (CP) 17.18; 2. Zhaohan Sun (UNI) 20.02; 3. Mason Bruns (PBL) 21.42.

4x100 relay

1. Cissna Park, 56.18; 2. University, 58.06; 3. Thomas Metcalf, 1:04.42; 4. Crescent City, 1:07.22.

4x200 relay

1. Thomas Metcalf, 1:45.71; 2. PBL (Carson Rigsby, Mason Bruns, Garrett Saunders, Tyler Smith), 1:50.55; 3. University, 1:57.31.

4x400 relay

1. Thomas Metcalf, 4:07; 2. PBL (Keagan Busboom, Daniel Busby, Jesse Barfield, Ryder James) 4:15; 3. University, 4:34; 4. Judah Christian, 4:44; 5. Crescent City, 5:30.

High jump

1. Spencer Wells (CP) 5-6; 2. Brayden Sinn (CP) 5-2; 3. Henry Laufenberg (UNI) 5-0; 4. Mason Bruns (PBL) 5-0; 5. Tim Dager (JUDAH) 4-4.

Long jump

1. Jonathan Yu (UNI) 16-7; 2. Izik Settles (JUDAH) 16-4 1/2; 3. Charlie McLaughlin (JUDAH) 15-11 3/4; 4. Mason Bruns (PBL) 15-10 1/2; 5. Breyden Sinn (CP) 15-8 3/4.

Shot put

1. Brandon Knight (PBL) 36-7 1/4; 2. Hunter Meyer (CC) 33-11 3/4; 3. Andrew Brown (UNI) 30-0; 4. Kobe Sefhrans (PBL) 28-1 1/4; 5. Jace Naese (CC) 27-5.

PBL results -- David Schnebly, 26-3 1/4; Hayden Schall, 25-2 1/2.

Discus

1. Hunter Meyer (CC) 106-4; 2. Brandon Knight (PBL) 103-10; Andrew Brown (UNI) 83-2; 4. Evan Donaldson (PBL) 80-2; 5. Jacob Allen (UNI) 77-3.

PBL results -- Sean Hudson, 62-6; Kobe Sefhrans, 63-0; David Schnebly, 58-10; Hayden Schall, 56-8.

Pole vault

1. Cameron Grohler, 9-0; 2. Tyler Smith (PBL) 7-6; 3. Tim Dager, 5-6.

7th-grade girls

Team scores

1. Judah, 97; 2. PBL, 89; 3. Thomas Metcalf, 85; 4. Cissna Park, 63; 5. Crescent City, 57; 6. Philo St. Thomas, 11.

100-meter dash

1. Haven Meyer (CC) 14.47; 2. Brooklyn Stadeli (CP) 14.53; 3. Ava King (PBL) 15.52; 4. Estella Dodd (PST) 15.52; 5. Kyli Rabe (CC) 16.07.

PBL results -- A.J. Cahill, 18.54; Hannah Burke, 18.82.

200-meter dash

1. Marisa Lopez (TM) 29.41; 2. Grace Hany (TM) 31.68; 3. Riley Klump (CC) 32.33; 4. Ava Morrical (CP) 34.04; 5. Aubrey Wagner (CC) 34.51.

PBL results -- Hannah Burke, 41.24; Leighan Flesner, 42.28; A.J. Cahill, 42.73.

400-meter dash

1. Katie Bender (TM) 1:07; 2. Ruby Beard (TM) 1:13; 3. Bethany Jackson (JUDAH) 1:15; 4. Cadence Neal (PBL) 1:18; 5. Lexi Saathoff (JUDAH) 1:20; 6. Ava Seggebruch (CP) 1:22.

PBL results -- Mackenzie Swan, 1:25; Aubree Gooden, 1:27.

800-meter run

1. Alleigha Garrison (JUDAH) 2:49.72; 2. Selah Wheeler (JUDAH) 2:50.07; 3. Trixie Johnson (PBL) 2:50.09; 4. Addison Seggebruch (CP) 2:56; 5. Ellie Paul (PBL) 3:09.09.

1,600-meter run

1. Selah Wheeler (JUDAH) 5:57; 2. Alleigha Garrison (JUDAH) 6:00; 3. Lynnae Wollenwebber (TM) 6:21; 4. Mackenzie Swan (PBL) 6:27.

100-meter hurdles

1. Brooke Kleinert (PBL) 19.81; 2. Eden Oelze (JUDAH) 20.04; 3. Maddie Sargent (TM) 20.24; 4. Jordyn Goss (PBL) 20.43; 5. Brooklyn Stadeli (CP) 20.53.

4x100 relay

1. Cissna Park, 1:00; 2. Thomas Metcalf, 1:04.3; 3. Philo St. Thomas, 1:04.4; 4. Judah Christian, 1:15.

4x200 relay

1. Thomas Metcalf, 2:07; 2. Crescent City, 2:09; 3. PBL (Trixie Johnson, Brooke Kleinert, Bailey Luebchow, Jordyn Goss), 2:11; 4. Judah Christian, 2:14; 5. Cissna Park, 2:21.

4x400 relay

1. Judah Christian, 4:55; 2. Thomas Metcalf, 4:59; 3. PBL (Jordyn Goss, Morgan Uden, Cadence Neal, Averi Garrett), 5:03.

High jump

1. Brooklyn Stadeli (CP) 4-7; 2. Riley Maul (CP) 4-4; 3. Bethany Jackson (JUDAH) 4-2; 4. Haven Meyer (CC) 4-2; 5. Brooke Kleinert (PBL) 3-8.

Long jump

1. Mikayla Knake (CP) 14-1; 2. Haven Meyer (CC) 12-10 1/2; 3. Averi Garrett (PBL) 12-2 1/2; 4. Grace Harrison (JUDAH) 11-7; 5. Trixie Johnson (PBL) 11-2 1/4.

Shot put

1. Kyli Rabe (CC) 25-7; 2. Emily Robidoux (PBL) 24-3; 3. Ainsley Winters (JUDAH) 20-6 1/2; 4. Nicolette Reed (CP) 17-0; 4. Ella Mueller (TM) 17-0; 6. Hannah Kollmann (CC) 16-5 3/4.

PBL results -- Leah Eyre, 15-5; Keegynn Martinek, 15-0 1/4; Madi Kaiser, 14-6 3/4.

Discus

1. Ainsley Winters (JUDAH) 69-11; 2. Emily Robidoux (PBL) 67-11; 3. Ella Mueller (TM) 45-10; 4. Hannah Kollmann (CC) 42-0; 5. Leah Eyre (PBL) 40-8.

PBL results -- Keegynn Martinek, 37-2; Madi Kaiser, 38-4.

Pole vault

1. Bailey Luebchow (PBL) 5-6.

8th-grade girls

Team scores

1. University, 124; 2. PBL, 105; 3. Judah, 59; 4. Thomas Metcalf, 49; 5. Philo St. Thomas, 28; 6. Cissna Park, 20; 7. Crescent City, 14.

100-meter dash

1. Maisy Johnson (PBL) 14.72; 2. Zoey Muller-Hinnant (UNI) 14.77; 3. Emma Morrical (CP) 15.12; 4. Audrey Beard (TM) 15.2; 5. Abigail Tapuagia (JUDAH) 15.47.

PBL results -- Macie Wright, 16.37.

200-meter dash

1. Hope Johnson (PBL) 29.67; 2. Ella Greer (UNI) 30.34; 3. Madeline Keenan (UNI) 30.89; 4. Audrey Beard (TM) 31.39; 5. Emma Morrical (CP) 31.52; 6. Macie Wright (PBL) 32.26.

400-meter dash

1. Cadi Hu (UNI) 1:07; 2. Lorena Arnett (PBL) 1:09; 3. Zoey Muller-Hinnant (UNI) 1:11; 4. Sawyer Schoon (TM) 1:14; 5. Megan Wolf (JUDAH) 1:15.

800-meter run

1. Erin Smith (UNI) 2:43; 2. Lara Marinov (UNI) 2:47; 3. Alexis Putnam (PBL) 2:53; 4. Reese Niebur (TM) 3:07; 5. Kaitlyn Janusik (JUDAH) 3:09.73.

1,600-meter run

1. Yeaowoon Jung (UNI) 6:34; 2. Soo Cho (UNI) 6:48; 3. Kaitlyn Janusik (JUDAH) 6:50; 4. Mae Thomas (JUDAH) 7:15; 5. Emma Kirkwood (TM) 8:16.

100-meter hurdles

1. Cadi Hu (UNI) 17.97; 2. Gianna Kreps (PST) 20.41; 3. Emma Morrical (CP) 20.56.

4x100 relay

1. University, 59.0; 2. PBL (Ava King, Jacey Parrish, Jordan Parrish, Janel Sellek), 1:02; 3. Thomas Metcalf, 1:06.

4x200 relay

1. University, 1:59; 2. PBL (Maisy Johnson, Averi Garrett, Macie Wright, Hope Johnson), 2:01; 3. Thomas Metcalf, 2:10; 4. Judah Christian, 2:15.

4x400 relay

1. Thomas Metcalf, 4:47; 2. University, 4:48; 3. Judah Christian, 5:06; 4. Cissna Park, 5:19; 5. PBL (Jordan Parrish, Bailey Luebchow, Ava King, Brooke Kleinert), 5:23.

High jump

1. Maisy Johnson (PBL) 4-8; 2. Emma Schultz (JUDAH) 4-4; 3. Natalie Pait (JUDAH) 4-4; 4. Stefania Dzhaman (UNI) 4-0; 5. Briana Koester (CC) 3-10.

Long jump

1. Lillie Frichtl (PBL) 15-4 1/2; 2. Maisy Johnson (PBL) 14-6; 3. Cadi Hu (UNI) 14-5 3/4; 4. Mallary Dirks (CC) 13-0 3/4; 5. Natalie Hait (JUDAH) 12-0 3/4.

Shot put

1. Emma Graham (PST) 31-5; 2. Makenna Ecker (PBL) 29-7 1/2; 3. Abigail Tapuagia (JUDAH) 27-11; 4. Mallary Dirks (CC) 23-3; 5. Kaylee McWethy (CP) 22-0 3/4.

PBL results -- Sarah Hewerdine, 18-3 1/2; Grace Bruens, 17-9 3/4; Jaelyn Stanley, 16-5 1/2.

Discus

1. Emma Graham (PST) 91-11; 2. Makenna Ecker (PBL) 90-10; 3. Abigail Tapuagia (JUDAH) 74-10; 4. Mallary Dirks (CC) 56-7; 5. Sydney Barrett (JUDAH) 55-0.

PBL results -- Sarah Hewerdine, 43-2; Jaelyn Stanley, 42-11; Grace Bruens, 38-8.

Pole vault

1. Sawyer Schoon (TM) 8-6; 2. Kate Wilson (PBL) 6-6.