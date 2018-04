Illinois Marathon results (Saturday, April 28)

10K

Walker Willis (Gibson City) 49:56; Adam Rohrbach (Paxton) 56:50; Kyle Berry (Paxton) 57:43; Jessica Birky (Foosland) 59:40; Sue Berry (Paxton) 59:41; Danielle Lewis (Gibson City) 1:03:56; Ellie Snyder (Paxton) 1:07:01; Kyle Hills (Ludlow) 1:07:45; Angela Meuser-Janson (Loda) 1:12:05; Tarah Mehl (Gibson City) 1:12:09; Stacy Morse (Paxton) 1:13:39; Nicole O'Dell (Paxton) 1:13:45; Kimberly Bunag (Paxton) 1:14:05; Larkin Winn (Paxton) 1:19:06; Darrell Aders (Loda) 1:19:55; Kathy Aders (Loda) 1:19:55; Wilma Bennett (Paxton) 1:25:17; Rocky Marron (Paxton) 1:25:27; Chris Kolakowski (Paxton) 1:28:14; Brenda Jones (Paxton) 1:35:48; Kim Rutledge (Buckley) 15:29; Kara Harrison (Paxton) 1:36.27; Tammy Milburn (Paxton) 1:37:22; Denise Sanders (Loda) 1:37:22; Christie Putnam (Buckley) 1:38:46; John Jones (Paxton) 1:43:07; Karen Porth (Rankin) 1:46:04; Steve Burklund (Paxton) 1:53:00; Debra Domeier (Paxton) 2:01:03; Kim Ward (Paxton) 2:01:36.

Half marathon

Andy Hudson (Paxton) 1:50.41; Ken McMillen (Loda) 1:52:35; Matthew Harper (Paxton) 1:56:39; Wesley Dotterer (Gibson City) 1:57:43; Nicole Morris (Melvin) 2:24:15; Paxton Johnson (Paxton) 2:30:23; Jennifer Hustedt (Urbana) 2:30:24; April Rotramel (Melvin) 2:30:30; Dean Kidd (Gibson City) 2:42:44; Deron Rutledge (Buckley) 3:00:57; Ronda Harding (Collison) 3:09:57; Brandon Harding (Collison) 3:09:57; Dena Tjarks (Sibley) 3:19:55; Laura Hazen (Gibson City) 3:28:37; Chuck Casagrande (Ludlow) 3:41:33.

Marathon relay

Second Wind Running Club Old Farts (Loda) 3:23:39; Hurts So Good (Gibson City) 4:31:50;

Marathon

Thomas Stone (Gibson City) 3:26:54.