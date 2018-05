PBL softball loses 11-4 to Watseka

PAXTON -- The Paxton-Buckley-Loda softball team lost 11-4 to Watseka on Monday.

Mallorie Ecker drove in two runs while Sindra Gerdes and Kelbie Hayden each added an RBI. Baylee Cosgrove stole three bases while Kayla Adwell went 1-for-4 with a run scored while Dalaney Rogers also hit 1-for-4.

Ecker took the loss on the mound for PBL (5-12, 2-6 Sangamon Valley Conference), allowing 11 runs -- eight earned -- on 18 hits while striking out three batters and walking none.

Watseka 11, PBL 4

WAT 334 000 1 -- 11 18 1

PBL 100 020 0 -- 4 2 3

W -- Magan Harris, 7 IP, 2 H, 4 R, 2 ER, 9 K, 10 BB. L -- Mallorie Ecker, 7 IP, 18 H, 11 R, 8 ER, 3 K, 0 BB.

Watseka -- Summer Cramer 3-5, 3 R, RBI, 2B. Magan Harris 3-4, 2 R, 2 SB, 3 RBIs. Kennedy Bauer 3-5, 2B, HR, 4 RBIs.

PBL (5-12, 2-6) -- Baylee Cosgrove 3 SB, R. Cassidi Nuckols R, 2 BB. Sindra Gerdes RBI. Kayla Adwell 1-4, R. Maddy Foellner R, 2 BB. Dalaney Rogers 1-4. Mallorie Ecker 2 RBIs. Kelbie Hayden RBI. Sindra Gerdes RBI.

PBL SOFTBALL SEASON STATS

Batting average

Name Avg./AB

Baylee Cosgrove .467/60

Cassidi Nuckols .361/61

Kayla Adwell .306/36

Kelbie Hayden .298/47

Jaden Bender .292/48

Sindra Gerdes .265/49

Maddy Foellner .217/46

Dalaney Rogers .211/19

Kayla Suhl .200/5

Jolee Hastings .190/21

Christina White .178/45

Mallorie Ecker .154/39

TEAM .281/481

On-base percentage

Name OBP/PA

Baylee Cosgrove .556/72

Kayla Suhl .500/8

Sindra Gerdes .455/66

Cassidi Nuckols .418/67

Kelbie Hayden .389/54

Kayla Adwell .375/40

Maddy Foellner .368/57

Christina White .362/58

Jaden Bender .358/53

Dalaney Rogers .318/22

Mallorie Ecker .267/47

Jolee Hastings .227/22

TEAM .392/571

Home runs

Name HRs

Baylee Cosgrove 2

Cassidi Nuckols 1

Kelbie Hayden 1

Maddy Foellner 1

Sindra Gerdes 1

TEAM 6

Triples

Name 3Bs

Baylee Cosgrove 5

Kelbie Hayden 2

Sindra Gerdes 2

Cassidi Nuckols 1

Maddy Foellner 1

TEAM 11

Doubles

Name 2Bs

Cassidi Nuckols 7

Baylee Cosgrove 5

Sindra Gerdes 3

Kelbie Hayden 2

Christina White 1

Jaden Bender 1

Maddy Foellner 1

Mallorie Ecker 1

TEAM 21

Runs batted in

Name RBIs

Sindra Gerdes 21

Baylee Cosgrove 16

Cassidi Nuckols 15

Kelbie Hayden 11

Jaden Bender 9

Kayla Adwell 7

Maddy Foellner 7

Mallorie Ecker 6

Christina White 5

Dalaney Rogers 3

Jolee Hastings 2

TEAM 102

Runs scored

Name Rs

Baylee Cosgrove 22

Cassidi Nuckols 22

Sindra Gerdes 15

Maddy Foellner 12

Jaden Bender 11

Christina White 10

Mallorie Ecker 8

Kelbie Hayden 7

Kayla Adwell 5

Dalaney Rogers 3

Jolee Hastings 3

SkyLer Eaker 2

TEAM 120

Stolen bases

Name SBs

Baylee Cosgrove 13

Cassidi Nuckols 6

Sindra Gerdes 6

Kelbie Hayden 3

Mallorie Ecker 1

TEAM 29

Earned-run average

Name ERA/IP

Emily Adwell 4.75/56.0

Cassidi Nuckols 7.83/22.1

Mallorie Ecker 9.20/29.2

TEAM 6.39/108.1

Pitching wins

Name W-L

Emily Adwell 4-6

Cassidi Nuckols 1-1

TEAM 5-11

Saves

Name SVs/SVOs

Emily Adwell 1/1

TEAM 1/1

Strikeouts

Name Ks

Emily Adwell 22

Cassidi Nuckols 21

Mallorie Ecker 18

TEAM 61