IESA Class 1A Gibson City Track and Field Sectional Results

IESA Class A

GIBSON CITY SECTIONAL

7th-grade boys

100-meter dash

1. Orestes Phillips (NG) 12.81; 2. Connor Ray (GCMS) 13.5; 3. Carter Dickey (FISH) 13.59; 4. Aiden Kerr (THOM) 13.62; 5. Noah Adkins (GCMS) 13.72.

1,600-meter run

1. Dylan Zwilling (FISH) 5:53.19; 2. Alex Steffen (STM) 6:00.44; 3. Alex Ward (GCMS) 6:02.63; 4. Malachi Settles (JUDAH) 6:04.79; 5. Lukas Grosse Perde (HC) 6:18.56.

GCMS results -- 12. Getty Greer, 6:45.94.

110-meter hurdles

1. Skyler Morano (GCMS) 18.84*; 2. Cooper Hennegan (GIF) 19.86; 3. Rylan Harring (NG) 19.86; 4. Aiden Barr (THOM) 20.35; 5. Brock Cross (RANSTM) 20.42; 6. Seth Kollross (GCMS) 20.56.

4x200 relay

1. St. Matthew, 1:54.37*; 2. Gifford, 1:55.37*; 3. Judah Christian, 2:01.43; 4. Next Generation, 2:02.68; 5. Blue Ridge, 2:08.38; 6. GCMS (Colin Bane, Zach Barnes, Carson Maxey, Alex Overman), 2:09.9.

High jump

1. Ryan Hendrickson (STM) 5-1*; 2. Clayton Faulkner (THOM) 4-7; 3. Lukas Grosse Perde (HC) 4-5; 3. Connor Ray (GCMS) 4-5.

Long jump

1. Martin Mondale (STM) 16-10*; 2. Craft (RANSTM) 16-6 1/2*; 3. Bryce Sjoken (GIF) 14-11 1/2; 4. Carter Evans (GIF) 14-10; 5. Ty Harden (GCMS) 14-10.

GCMS results -- 9. Carson Maxey, 13-1.

Shot put

1. Gavin Perkerson (GIF) 32-6*; 2. Cory Larkin (BR) 30-5; 3. Kyle Necoli (GIF) 27-6 1/2; 4. Aiden Beckett (HC) 27-5; 5. Colin Kristensen (GCMS) 24-10 1/2.

GCMS results -- 10. Aiden Sancken, 22-6 1/4.

Discus

1. Cory Larkin (BR) 104-6*; 2. Gavin Parkerson (GIF) 97-11*; 3. Caleb Neitzel (RANSTM) 93-3*; 4. Josiah Taylor (JUDAH) 92-3; 5. Matt Schumacher (BR) 86-11; 6. Ty Harden (GCMS) 86-4.

GCMS results -- 8. Ayden Lage, 73-9.

8th-grade boys

100-meter dash

1. Aidan Laughery (GCMS) 11.22*; 2. Jonathan Yu (UNI) 12.25; 3. Wyatt Schlickman (GCMS) 12.53; 4. Jacob Hansens (FISH) 12.66; 5. Drew Stoerger (BEM) 12.73.

1,600-meter run

1. Jonah Singer (NG) 5:02.66*; 2. Henry Laufenberg (UNI) 5:06.18*; 3. Luke Hurley (FISH) 5:17.03; 4. Zander Wier (GCMS) 5:48.9; 5. Trevor Salmi (BR) 5:55.78.

110-meter hurdles

1. Miles Wood (NG) 15.65*; 2. Luke Gordon (GIF) 16.06*; 3. Rowdy Hannagan (GIF) 17.06*; 4. Colin Magenheimer (BR) 17.93; 5. Mitchell Hynds (STM) 18.75; 6. Robbie Burdette (GCMS) 18.96.

4x200 relay

1. GCMS (Austin Elliott, Awstace Grauer, Aidan Laughery, Jake Zumwalt), 1:39.59*; 2. St. Matthew, 1:48.15*; 3. Gifford, 1:59.65; 4. Blue Ridge, 2:08.96; 5. Next Generation, 2:33.65.

High jump

1. Henry Laufenberg (UNI) 5-4*.

Long jump

1. Awstace Grauer (GCMS) 18-9 1/2*; 2. Luke Gordon (GIF) 17-4*; 3. Miles Wood (NG) 17-3 1/2*; 4. Dawson Magrini (RANSTM) 16-11; 5. Patrick Quarnstrom (STM) 16-6 1/2.

GCMS results -- 11. Braylen Kean, 14-2 1/2.

Shot put

1. Alexander Comet (NG) 48-8 3/4; 2. Markus Miguel (GCMS) 43-7 1/2; 3. Cody Schluter (GIF) 38-9 1/4; 4. Garrett Kasbergen (JUDAH) 36-4; 5. Garrett Daniels (BEM) 33-1 1/2.

GCMS results -- 8. Zander Wier, 30-6 1/2.

Discus

1. Alexander Comet (NG) 130-4*; 2. Markus Miguel (GCMS) 122-8*; 3. George Morgan (FISH) 114-3*; 4. Zander Wier (GCMS) 110-4; 5. Garrett Kasbergen (JUDAH) 109-11.

7th-grade girls

100-meter dash

1. Haley Garrett (BEM) 13.21; 2. Ashley Anukwu (STM) 14.21; 3. Kallie Evans (FISH) 14.5; 4. Phoebe Reynolds (BR) 14.52; 5. Rylee Burnett (BR) 14.78.

GCMS results -- 17. Elsie Sizemore, 16.4; 18. Reece Miller, 16.42.

200-meter dash

1. Kennedy Ramshaw (STM) 29.46; 2. Rylee Burnett (BR) 30.37; 3. Natalie Deschepper (GCMS) 31.06; 4. Ashley Anukwu (STM) 31.31; 5. Cecilia Gooden (GCMS) 31.78.

400-meter dash

1. Haley Garrett (BEM) 1:05.55*; 2. Ava Dickerson (STM) 1:06.9*; 3. Gillian Mulvaney (GIF) 1:07.33*; 4. Erin Stroh (GCMS) 1:07.46*; 5. Bethany Jackson (JUDAH) 1:12.02.

GCMS results -- 10. Katie Steidinger, 1:15.57.

800-meter run

1. Angelle Wrobel (RANSTM) 2:29.52*; 2. Kate Ahmari (STM) 2:43.78*; 3. Korah Palumbo (GCMS) 2:46.46; 4. Shannon Monahan (STM) 2:48.52; 5. Kalynn Little (GCMS) 2:51.65.

1,600-meter dash

1. Angelle Wrobel (RANSTM) 5:26.84*; 2. Kate Ahmari (STM) 5:45.24*; 3. Selah Wheeler (JUD) 5:45.81*; 4. Aleigha Garrison (JUDAH) 5:56.78*; 5. Shannon Monahan (STM) 5:59.31*; 6. Korah Palumbo (GCMS) 6:05.87.

100-meter hurdles

1. Kyleigh Miller (BEM) 19.34; 2. Eden Oelze (JUDAH) 20.31; 3. Katie Steidinger (GCMS) 20.4; 4. Gracie Gordon (GIF) 21.5; 5. Jenna Clemmons (FISH) 21.81.

GCMS results -- 8. Kailyn Maynard, 25.52.

4x100 relay

1. Bement, 57.42*; 2. GCMS (Natalie Deschepper, Kalynn Little, Elsie Sizemore, Erin Stroh), 58.62; 3. Fisher, 58.78; 4. St. Matthew, 59.46; 5. Holy Cross, 1:06.12.

4x200 relay

1. Champaign St. Matthew, 2:01.4*; 2. GCMS (Cecilia Gooden, Bailey Halcomb, Kyah Lee, Kyra Lockhart), 2:09.15; 3. Holy Cross, 2:09.72; 4. Judah Christian, 2:10.38; 5. Gifford, 2:11.02.

4x400 relay

1. St. Matthew, 4:45.4*; 2. Judah Christian, 4:51.78*; 3. GCMS (Cecilia Gooden, Bailey Halcomb, Elsie Sizemore, Katie Steidinger), 5:09.56; 4. Gifford, 5:18.18; 5. Blue Ridge, 5:32.18.

High jump

1. Kallie Evans (FISH) 4-8*; 2. Alexis Wike (BR) 4-4; 3. Bethany Jackson (JUDAH) 4-2; 4. Emma Murawski (STM) 4-0; 5. Erin Henkel (STM) 4-0.

Discus

1. Ainsley Winters (JUDAH) 77-1*; 2. Jazzi Hicks (BEM) 75-1*; 3. Cami Saltsgaver (GIF) 67-8; 4. Faith Cline (GIF) 66-7; 5. Celie Leibach (STM) 62-3.

GCMS results -- 7. Lexi Cliff, 58-9; 9. Olivia Hawthorne, 50-2.

8th-grade girls

100-meter dash

1. Anna McClure (STM) 12.93; 2. Dina Hashash (UNI) 13.18; 3. Brooke Erhard (JUDAH) 13.56; 4. London Hixson (GCMS) 14.15; 5. Abbie Vessell (HC) 14.28.

GCMS results -- 16. Madison Brewer, 16.68.

200-meter dash

1. Anna McClure (STM) 27.21*; 2. Dina Hashash (UNI) 28.06*; 3. Brooke Erhard (JUDAH) 29.28; 4. Ella Greer (UNI) 29.8; 5. London Hixson (GCMS) 30.15.

GCMS results -- 13. Peyton Leonard, 32.94.

400-meter dash

1. Kate Kroencke (STM) 1:04.34*; 2. Jaedyn Fitzgerald (FISH) 1:04.81*; 3. Kaity Halcomb (GCMS) 1:05.53*; 4. Cadi Hu (UNI) 1:05.66*; 5. Bella Roesler (JUDAH) 1:09.

GCMS results -- 10. Mary Holtzhauer, 1:14.94.

800-meter run

1. Isabella Ramshaw (STM) 2:32.12*; 2. Lara Marinov (UNI) 2:40.92*; 3. Trinity Strolsch (BEM) 2:41.31*; 4. Yeowoon Jung (UNI) 2:42.09*; 5. Emery Czys (STM) 2:44*.

GCMS results -- 7. Lilly Lahr, 3:09.12; 11. Sydney Sullins, 4:03.78.

1,600-meter run

1. Isabella Ramshaw (STM) 5:34.28*; 2. Erin Smith (UNI) 5:46.52*; 3. Trinity Stroisch (BEM) 6:00.87*; 4. Emery Czys (STM) 6:03.71; 5. Macey Hamm (BR) 6:25.37.

GCMS results -- 8. Lilly Lahr, 7:02.02.

100-meter hurdles

1. Cadi Hu (UNI) 17.36; 2. Carley Ester (BR) 18.08; 3. Kaity Halcomb (GCMS) 18.97; 4. Zoe Martin (BEM) 19.4; 5. Audrey Heckel (NG) 19.9.

4x100 relay

1. Judah Christian, 56.68*; 2. Blue Ridge, 56.84*; 3. GCMS (Madison Brewer, Kaity Halcomb, London Hixson, Ashley Hyatt), 58.02; 4. Fisher, 58.18; 5. Uni High, 58.47.

4x200 relay

1. Uni High, 1:54.03*; 2. St. Matthew, 1:54.25*; 3. Fisher, 2:00.69*; 4. Judah Christian, 2:15.28; 5. Blue Ridge, 2:17.63; 6. GCMS (McKenna Crowley, Elizza Koester, Syda Schlickman, Mary Holtzhauer), 2:17.94.

4x400 relay

1. St. Matthew, 4:20.43*; 2. Urbana University, 4:37.18*; 3. Blue Ridge, 5:19.51; 4. GCMS (Natalie Deschepper, Emily Vaughn, Mary Holtzhauer, Peyton Leonard), 5:26.43.

High jump

1. Trinity Stroisch (BEM) 4-9*; 2. Stefanie Dzhaman (UNI) 4-3; 3. Natalie Pait (JUDAH) 4-3; 4. Emma Schultz (JUDAH) 4-3; 5. Kaity Halcomb (GCMS) 4-1.

Long jump

1. Cadi Hu (UNI) 14-5 1/2; 2. London Hixson (GCMS) 13-1; 3. Abbie Vessell (HC) 13-0; 4. Zoe Martin (BEM) 12-7; 5. Zoey Muller-Hinnan (UNI) 12-7.

GCMS results -- 12. Ashley Hyatt, 11-2.

Shot put

1. Catherine Clavey (STM) 31-6*; 2. Abigail Tapuagia (JUDAH) 28-0 1/2*; 3. Tori Wingett (BR) 27-0 1/2; 4. Denley Heller (GIF) 27-0; 5. Addie Fritz (BEM) 25-10.

GCMS results -- 13. Kate Kristensen, 19-2; 14. Sydney Freese, 17-11.

* -- state qualifier