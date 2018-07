Some results from the Central Swim Conference Meet

Jordan Walder of the Paxton Aquatic Wildcats swims during Saturday’s Central Swim Conference Meet.

CENTRAL SWIM CONFERENCE MEET

At Rantoul

Team scores

1. Rantoul Swim Team, 323; 2. Gibson Area Swim Team, 304; 3. Milford Dolphins, 219; 4. Paxton Aquatic Wildcats, 205; 5. Danville YMCA Dolphins, 172.

100-meter medley relay

Girls 8-and-under

1. Gibson City (Demi McCullough, Alaina McCabe, Brooklyn Kellems, Naomi Dickey), 1:53.23; 2. Danville, 1:57.89; 3. Rantoul, 2:18.17; 4. Paxton (Jeri Dunlavey, Kayleigh Harper, Alyssa Hahn, Payton Luebchow), 2:46.68.

Boys 8-and-under

1. Milford, 1:42.95; 2. Rantoul, 2:28.05; 3. Paxton (Weston Gustafson, Tyler Swan, Gavin Kief, Kameron Kief), 3:07.1.

Girls 9-10

1. Paxton (Tanner Graham, Megan O’Dell, Aubrey Busboom, Anola Morris), 1:42.78; 2. Rantoul, 1:42.85; 3. Danville, 1:44.32; 4. Milford, 2:19.11.

Boys 9-10

1. Gibson City (Matthew Duke, Charlie Kerchenfaut, Kasen Defries, Easton Stroh), 1:44.31; 2. Rantoul, 1:54.56; 3. Paxton (Logan O’Dell, Brayden Kief, Carson Goss, Isaac Phelan), 2:10.06.

200-meter medley relay

Girls 11-12

1. Gibson City (Wrigley Maxey, Jenna Clemmons, Ava Lage, Kate Kristensen), 3:03.45; 2. Paxton (Addison Seggebruch, Mackenzie Tavenner, Bailey Bruns, Bailey Luebchow), 3:06.06; 3. Rantoul, 3:17.08.

Boys 11-12

1. Rantoul, 3:19.37; 2. Paxton (Liam Schnebly, Conner Vaughn, Peyton James, Landen Barfield), 3:47.73.

Girls 13-14

1. Gibson City (Elaina Stroh, Kenley Andreae, Anneliese Kerchenfaut, Erin Stroh), 2:34.34; 2. Danville, 2:40.9; 3. Rantoul, 2:52.49; 4. Paxton (Devani McClatchey, Jordan Goss, Madeline Royer, Kaia Krumwiede), 3:35.42.

Boys 13-14

1. Milford, 2:46.37; 2. Paxton (Ryder James, Ashton Goss, Brandon Knight, Keagan Busboom), 2:49.04; 3. Rantoul, 2:49.39; 4. Danville, 3:06.44.

Girls 15-18

1. Rantoul, 2:31.6; 2. Milford, 2:43.96; 3. Gibson City (Addison Kerchenfaut, Emma Stroh, Hannah Hathaway, Karleigh Kietzman), 2:43.99; 4. Paxton (Kalli Goudy, Jaden Bender, Daiton Piatt, Kirra Lantz), 2:51.86.

Boys 15-18

1. Rantoul, 2:22.75; 2. Gibson City (Aaron Kasper, Carter Dickey, Isaiah Chatman, Caden Miller), 2:30.66; 3. Milford, 2:42.67; 4. Paxton (Jordan Walder, Brady Barfield, Dalton Busboom, Christian Denam), 2:57.43.

25-meter freestyle

Boys 8-and-under

1. Landon Lewis (RAN) 17.69; 2. Noah Gibbs (MIL) 18.39; 3. Jackson Lavicka (MIL) 24.2; 4. Thomas Davis (GC) 26.79; 5. Charlie Huls (RAN) 27.76; 6. Gavin Kief (PAW) 30.44.

Gibson City preliminary results — 4. Davis, 26.71; 8. Ashton Lage, 46.0.

Paxton preliminary results — 6. Gavin Kief, 32.68; 7. Tyler Swan, 34.02.

Boys 9-10

1. Eli Francis (MIL) 18.38; 2. Easton Stroh (GC) 18.85; 3. Lucas Tyas (DAN) 19.36; 4. Matthew Duke (GC) 19.58; 5. Carson Lykins (RAN) 21.4; 6. Carson Goss (PAW) 21.53.

Gibson City preliminary results — 3. Stroh, 19.42; 4. Duke, 20.63.

Paxton preliminary results — 6. Goss, 21.48; 9. Brayden Kief, 23.99.

50-meter freestyle

Boys 11-12

1. Blake Bermingham (RAN) 32.04; 2. Alexander Faulkner (DAN) 32.62; 3. Ross Gawenda (RAN) 36.69; 4. Tevon Longest (MIL) 37.0; 5. Peyton James (PAW) 39.13; 6. Colin Kristensen (GC) 41.95.

Paxton preliminary results — 5. Peyton James, 39.95; 7. Landen Barfield, 44.97.

Gibson City preliminary results — 6. Kristensen, 39.99.

Boys 13-14

1. Adam Norder (MIL) 31.32; 2. Brandon Knight (PAW) 31.87; 3. William Bruett (DAN) 32.26; 4. Ryan Grieser (RAN) 33.53; 5. Zachary Hickman (MIL) 35.5; 6. Aaron Kasper (GC) 35.78.

Paxton preliminary results — 2. Knight, 31.77; 8. Ryder James, 36.74.

Gibson City preliminary results — 5. Kasper, 35.63; 9. Carter Dickey, 36.9.

Boys 15-18

1. Isaiah Chatman (GC) 28.78; 2. Dylan Taticek (RAN) 29.95; 3. Caden Miller (GC) 30.84; 4. Marshall Horton (RAN) 33.14; 5. Seth Vanhoveln (MIL) 33.85; 6. Brady Barfield (PAW) 34.73.

Gibson City preliminary results — 2. Chatman, 30.07; 3. Miller, 31.02.

Paxton preliminary results — 6. Barfield, 35.16; 8. Christian Denam, 39.11.

25-meter breaststroke

Boys 8-and-under

1. Eli Francis (MIL) 27.37; 2. Landon Lewis (RAN) 29.93; 3. Gavin Kief (PAW) 32.07; 4. Coby Brown (MIL) 35.16; 5. Thomas Davis (GC) 38.61; 6. Charlie Huls (RAN) 43.98.

Paxton preliminary results — 4. Kief, 33.69; 7. Tyler Swan, 49.66.

Gibson City preliminary results — 5. Davis, 40.78; 8. Ashton Lage, 50.17.

Boys 9-10

1. Easton Stroh (GC) 25.96; 2. Vinny Staub (DAN) 26.66; 3. Charlie Kerchenfaut (GC) 28.69; 4. Brayden Kief (PAW) 29.41; 5. Levi Hurley (RAN) 29.91; 6. Caleb Ward (RAN) 30.02.

Gibson City preliminary results — 1. Stroh, 26.01; 3. Kerchenfaut, 28.12.

Paxton preliminary results — 6. Kief, 32.31; 7. Logan O’Dell, 34.52.

50-meter breaststroke

Boys 11-12

1. Tevon Longest (MIL) 49.9; 2. Colin Kristensen (GC) 55.48; 3. Andrew Peck (RAN) 1:05.41; 4. Conner Vaughn (PAW) 1:07.4.

Gibson City preliminary results — 2. Kristensen, 55.5.

Paxton preliminary results — 3. Landen Barfield, 1:04.08; 5. Vaughn, 1:08.73.

Boys 13-14

1. Brandon Knight (PAW) 42.91; 2. Carter Dickey (GC) 44.9; 3. Ashton Goss (PAW) 44.99; 4. William Bruett (DAN) 46.55; 5. Zachary Hickman (MIL) 46.69.

Paxton preliminary results — 1. Knight, 42.72; 2. Goss, 44.37.

Gibson City preliminary results — 3. Dickey, 44.91.

Boys 15-18

1. Dylan Taticek (RAN) 36.86; 2. Isaiah Chatman (GC) 37.08; 3. Caleb Vanhoveln (MIL) 43.44; 4. Matthew Correll (RAN) 45.26; 5. Clayton Powell (MIL) 45.3; 6. Brady Barfield (PAW) 52.33.

Gibson City preliminary results — 2. Chatman, 38.79.

Paxton preliminary results — 6. Barfield, 50.17; 7. Christian Denam, 1:18.24.

25-meter butterfly

Boys 8-and-under

1. Landon Lewis (RAN) 29.71; 2. Jackson Lavicka (MIL) 32.38; 3. Coby Brown (MIL) 33.31; 4. Gavin Kief (PAW) 34.89; 5. Ashton Lage (GC) 49.26; 6. Brody Wilson (RAN) 50.88.

Paxton preliminary results — 4. Kief, 35.14; 7. Weston Gustafson, 1:02.31.

Gibson City preliminary results — 6. Lage, 51.08.

Boys 9-10

1. Noah Gibbs (MIL) 20.57; 2. Lucas Tyas (DAN) 21.21; 3. Kasen Defries (GC) 26.46; 4. Matthew Duke (GC) 26.55; 5. Brayden Kief (PAW) 26.56; 6. Levi Hurley (RAN) 29.63.

Gibson City preliminary results — 3. Duke, 26.21; 4. Defries, 27.72.

Paxton preliminary results — 3. Duke, 26.21; 5. Kief, 29.48.

50-meter butterfly

Boys 11-12

1. Blake Bermingham (RAN) 38.17; 2. Alexander Faulkner (DAN) 38.73; 3. Ross Gawenda (RAN) 39.45; 4. Conner Vaughn (PAW) 1:05.28.

Paxton preliminary results — 4. Vaughn, 1:07.45.

Boys 13-14

1. Adam Norder (MIL) 36.06; 2. Brandon Knight (PAW) 39.53; 3. Aaron Kasper (GC) 40.58; 4. Zachary Hickman (MIL) 40.73; 5. Sam Miller (RAN) 40.78; 6. William Bruett (DAN) 41.73.

Gibson City preliminary results -- 2. Kasper, 39.08.

Paxton preliminary results -- 4. Knight, 40.5; 8. Jordan Walder, 1:00.34.

Boys 15-18

1. Isaiah Chatman (GC) 33.04; 2. Marshall Horton (RAN) 36.86; 3. Caleb Vanhoveln (MIL) 37.55; 4. Seth Vanhoveln (MIL) 38.95; 5. Caden Miller (GC) 43.33; 6. Brady Barfield (PAW) 43.74.

Gibson City preliminary results — 1. Chatman, 32.84; 5. Miller, 41.36.

Paxton preliminary results — 6. Barfield, 44.75.

25-meter backstroke

Boys 8-and-under

1. Noah Gibbs (MIL) 23.48; 2. Charlie Huls (RAN) 31.14; 3. Jackson Lavicka (MIL) 32.18; 4. Thomas Davis (GC) 32.66; 5. Tyler Swan (PAW) 34.4; 6. Weston Gustafson (PAW) 59.25.

Paxton preliminary results — 3. Tyler Swan, 34.03; 6. Weston Gustafson, 54.58.

Gibson City preliminary results — 4. Thomas Davis, 34.72.

Boys 9-10

1. Lucas Tyas (DAN) 22.29; 2. Eli Francis (MIL) 22.86; 3. Easton Stroh (GC) 23.75; 4. Matthew Duke (GC) 24.52; 5. Levi Hurley (RAN) 24.56; 6. Caleb Ward (RAN) 25.95.

Gibson City preliminary results — 3. Easton Stroh, 24.55; 4. Matthew Duke, 25.35.

Paxton preliminary results — 7. Carson Goss, 28.1; 9. Logan O’Dell, 37.49.

50-meter backstroke

Boys 11-12

1. Blake Bermingham (RAN) 38.31; 2. Alexander Faulkner (DAN) 40.79; 3. Peyton James (PAW) 49.84; 4. Liam Schnebly (PAW) 52.02; 5. Tevon Longest (MIL) 53.86; 6. Colin Kristensen (GC) 57.14.

Paxton preliminary results — 3. James, 50.69; 6. Liam Schnebly, 55.44.

Gibson City preliminary results — 5. Colin Kristensen, 54.99.

Boys 13-14

1. Adam Norder (MIL) 38.93; 2. Sam Miller (RAN) 42.95; 3. Caleb Neitzel (RAN) 46.38; 4. Aaron Kasper (GC) 50.07; 5. Ashton Goss (PAW) 50.81; 6. Payton Harwood (MIL) 51.42.

Gibson City preliminary results — 3. Kasper, 45.54; 8. Carter Dickey, 50.76.

Paxton preliminary results — 5. Goss, 48.74; 7. Ryder James, 49.35.

Boys 15-18

1. Marshall Horton (RAN) 38.58; 2. Weston Peck (RAN) 38.88; 3. Caleb Vanhoveln (MIL) 40.22; 4. Seth Vanhoveln (MIL) 46.48; 5. Jordan Walder (PAW) 50.36; 6. Christian Denam (PAW) 53.02.

Paxton preliminary results — 5. Walder, 48.28; 6. Denam, 52.72.

Gibson City preliminary results — 7. Caden Miller, 55.25.

100-meter freestyle relay

Girls 8-and-under

1. Gibson City (Naomi Dickey, Demi McCullough, Alaina McCabe, Brooklyn Kellems), 1:41.46; 2. Danville, 1:45.68; 3. Rantoul, 2:03.03; 4. Paxton (Alyssa Hahn, Hadley Gerdes, Payton Luebchow, Kayleigh Harper), 2:12.7; 5. Milford, 3:20.26.

Boys 8-and-under

1. Milford, 1:13.87; 2. Rantoul, 1:51.47; 3. Paxton (Gavin Kief, Kameron Kief, Weston Gustafson, Tyler Swan), 3:12.95.

Girls 9-10

1. Danville, 1:32.47; 2. Paxton (Tanner Graham, Ryleigh O’Dell, Anola Morris, Aubrey Busboom), 1:37.22; 3. Rantoul, 1:37.45; 4. Milford, 2:14.21.

Boys 9-10

1. Gibson City (Matthew Duke, Charlie Kerchenfaut, Kasen Defries, Easton Stroh), 1:29.91; 2. Rantoul, 1:30.94; 3. Paxton (Brayden Kief, Wyatt Gustafson, Isaac Phelan, Carson Goss), 1:49.0.

200-meter freestyle relay

Girls 11-12

1. Paxton (Addison Seggebruch, Mackenzie Tavenner, Bailey Luebchow, Bailey Bruns), 2:43.15; 2. Gibson City (Kate Kristensen, Ava Lage, Jenna Clemmons, Wrigley Maxey), 2:43.56; 3. Rantoul, 3:03.56.

Boys 11-12

1. Rantoul, 2:54.8; 2. Paxton (Landen Barfield, Conner Vaughn, Liam Schnebly, Peyton James), 3:07.21.

Girls 13-14

1. Gibson City (Elaina Stroh, Kenley Andreae, Anneliese Kerchenfaut, Erin Stroh), 2:21.56; 2. Rantoul, 2:39.0; 3. Paxton (Madeline Royer, Devani McClatchey, Kaia Krumwiede, Isabella Martinez), 3:04.35.

Boys 13-14

1. Paxton (Keagan Busboom, Ryder James, Ashton Goss, Brandon Knight), 2:19.17; 2. Milford, 2:20.86; 3. Rantoul, 2:33.16; 4. Danville, 2:41.35.

Girls 15-18

1. Rantoul, 2:17.5; 2. Milford, 2:20.5; 3. Danville, 2:20.95; 4. Gibson City (Hannah Hathaway, Addison Kerchenfaut, Karleigh Kietzman, Emma Stroh), 2:21.25; 5. Paxton (Daiton Piatt, Jaden Bender, Kylie Piatt, Kirra Lantz), 2:33.96.

Boys 15-18

1. Rantoul, 2:05.03; 2. Gibson City (Caden Miller, Carter Dickey, Aaron Kasper, Isaiah Chatman), 2:14.51; 3. Milford, 2:19.37; 4. Paxton (Christian Denam, Jordan Walder, Jesse Barfield, Brady Barfield), 2:46.0.

NOTE: Full results were not available to the paper by press time.