THURSDAY

JUNIOR HIGH

At Lake of the Woods, Mahomet

BOYS

Top individuals

1. Gabe Difanis (MS) 11:32; 2. Gage Williams (MS) 11:43; 3. Finn Randolph (MS) 11:56.21; 4. Ty Clark (MS) 11:56.9; 5. Holden Brazelton (STJ) 11:58; 6. Carson Maroon (STJ) 12:13; 7. Hayden Groteluchen (MS) 12:29; 8. Kendrick Johnson (STJ) 12:32; 9. Camden Heinold (MS) 12:34; 10. Isaac Warren (MS) 12:34.

PBL results — 13. Landen Barfield, 12:50; 18. Sam Bice, 13:10; 28. Donaldson, 13:43; 37. Busby, 14:07.07; 39. Ratcliff, 14:08; 58. Deck, 14:54; 59. James, 15:00; 109. A. Anderson, 19:27.

GIRLS

Top individuals

1. Ava Boyd (MS) 12:59; 2. Ella Scott (MS) 13:01; 3. Durbin Thomas (MS) 13:10; 4. Abby Bunting (MS) 13:26; 5. Callie Jansen (MS) 13:35; 6. Avah Turner (MS) 13:43; 7. Emmaline Culp (MS) 13:45; 8. Savanna Franzen (STJ) 13:55; 9. Chloe Burkhalter (STJ) 14:02; 10. Johnson (PBL) 14:04.

PBL results — 11. Putnam, 14:06; 18. Swan, 14:56; 46. Pickens, 16:15; 47. Graham, 16:16; 48. McCoy, 16:18; 56. Kleinert, 16:37; 81. Daniels, 18:45; 86. Wilson, 17:09; 97. Hewerdine, 20:21; 110. E. Megson, 22:24.