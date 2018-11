PBL football final season stats

PBL FOOTBALL SEASON STATS

PASSING

Name Comp.-att.-yds.-TDs-INTs

Gunner Belt 41-97-979-11-5

Gavin Coplea 13-666-189-2-6

TEAM 54-163-1,168-13-11

RUSHING

Name Car.-yds.-TDs

T.J. Jones 174-1,083-14

Kyle Poll 53-253-2

Gavin Coplea 41-226-5

Gunner Belt 59-179-2

Hunter Anderson 22-86-0

Keyn Humes 5-29-2

Drake Schrodt 2-5-0

Mason Ecker 1-4-0

TEAM 357-1,865-25

RECEIVING

Name Rec.-yds.-TDs

Mason Ecker 20-548-7

Austin Gooden 11-159-1

Hunter Anderson 5-148-0

Tristan Hauersperger 3-126-2

Keyn Humes 6-118-2

Kyle Poll 1-31-1

T.J. Jones 3-14-0

Gunner Belt 3-13-0

Drake Schrodt 1-11-0

TEAM 53-1,168-13

TACKLES

Name Tot.-TFL-Sacks

Austin Gooden 53.5-13-3

Andrew Swanson 45-4-1

Dalton Busboom 40.5-12.5-1.5

Jake Rich 39-10-1

Tristan Hauersperger 34.5-2-0

Mason Ecker 33.5-2.5-0

Hunter Anderson 30-5-0

Gunner Belt 26.5-0-0

Alex Rueck 25.5-7-0.5

Luke Cowan 23-5.5-0

Keyn Humes 19-0-0

Chase Elson 16-0.5-0

Kyle Poll 14.5-3.5-0

T.J. Jones 11.5-4-0

Clayton Robidoux 6-1.5-0

Calvin Foster 5.5-0.5-0

Jalen Hutchcraft 3.5-0.5-0

Christian Denam 2.5-0-0

Drake Schrodt 2-0-0

Riley Cuppernell 2-0-0

Jarred Gronsky 1-0-0

Tanner Bowen 1-0-0

Evan Bristle 1-0-0

Drew Diesburg 0.5-0-0

TEAM 437-72-7

INTERCEPTIONS

Name INTs

Tristan Hauersperger 3

Austin Gooden 2

Mason Ecker 2

Kyle Poll 2

Andrew Swanson 2

Chase Elson 1

Hunter Anderson 1

TEAM 13

FORCED FUMBLES

Name FFs

Tristan Hauersperger 2

Dalton Busboom 2

Austin Gooden 1

Keyn Humes 1

TEAM 7