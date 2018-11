All-SVC football team released

ALL-SANGAMON VALLEY CONFERENCE

First Team

Jay Lemenager (So., Clifton Central) QB; Logan Graham (Sr., Dwight) RB; T.J. Jones (Sr., PBL) RB; Nolan Ahlden (Sr., Iroquois West) RB; Canyon Burrow (Sr., Clifton Central) WR; Mason Ecker (Sr., PBL) WR; Chris Bement (Sr., Dwight) TE; Kaleb Toberman (Jr., Clifton Central) OL; Dalton Busboom (Jr., PBL) OL; Adam Powell (Sr., Senece) OL; Tyler Bryant (Sr., Dwight) OL; Xavier Slaughter (Sr., Dwight) OL; Tim Wright (Sr., Watseka) OL; Austin Gooden (Sr., PBL) DE; Trey Thorson (Jr., Seneca) DE; Jake Rich (Sr., PBL) DL; Chris Bement (Sr., Dwight) DL; Logan Graham (Sr., Dwight) LB; Dalton Busboom (Jr., PBL) LB; Garrett Graham (So., Clifton Central) LB; Nolan Ahlden (Sr., Iroquois West) LB; Tyler Durflinger (So., Watseka) LB; Mason Ecker (Sr., PBL) DB; Chandler Burrow (So., Clifton Central) DB; Jacob Shoven (So., Clifton Central) DB; Dakota Wahl (Sr., Dwight) DB; Brody Baudino (Sr., Seneca) P; Keyn Humes (Sr., PBL) K; Kobey Mazur (Sr., Momence) QB; Corey Roach (Sr., Clifton Central) DE; Blake Castonguay (Sr., Watseka) WR; Logan Bruss (Sr., Seneca) RB.

Special Mention (Offense)

Dane Thorne (Jr., Clifton Central; Carson Crouch (So., Dwight); Logan Bruss (Sr., Seneca); Brody Baudino (Sr., Seneca); Seth Hamann (Sr., Momence); T.J. Van Ness (Jr., Seneca); Tyler Pelehowski (Sr., Clifton Central); Michael Hartke (Sr., Iroquois West); Tim Wright (Sr., Watseka).

Special Mention (Defense)

Caleb Toberman (Jr., Clifton Central); Thomas Konetski (Sr., Clifton Central); Dakota Schroeder (Sr., Watseka); Kodie Willis (Sr., Clifton Central); Tyler Bryant (Sr., Dwight); Brendan Arseneau (Sr., Clifton Central); Seth Hamann (Sr., Momence); Andrew Swanson (Sr., PBL); Brody Baudino (Sr., Seneca); Justin Bunting (Jr., Watseka); Cal Schultz (Sr., Dwight); T.J. Van Ness (Jr., Seneca); Ken Sangston (Sr., Seneca); Conner Curry (So., Watseka); Blake Castonguay (Sr., Watseka); J.C. Santos (Sr., Dwight).

Honorable Mention

Abel Sanchez (Jr., Clifton Central); Dane Rodosky (Sr., Dwight); Kevin Butler (Jr., Iroquois West); Tyler Whorrall (Sr., Momence); Alex Rueck (Jr., PBL); Ben Hogue (Sr., Seneca); Anthony Quinn (Sr., Watseka).