PBL girls basketball loses 53-40 to Eureka

EUREKA -- The Paxton-Buckley-Loda girls basketball team lost 53-40 to Eureka on Saturday.

Baylee Cosgrove led PBL (9-10) in scoring with 11 points while MaKenna Ecker had eight points, Brooke Walder had six points, Kirra Lantz had five points, Mackenzie Bruns and Hannah Schwarz each had three points and Madi Peden and Clarisa Wieneke each had two points.

Courtney Heffren (19 points) and Lauren Ausmus (17 points) led Eureka.

Eureka 53, PBL 40

PBL 9 10 7 14 -- 40

EUR 5 14 15 19 -- 53

PBL (9-10)

Lillie Frichtl 0-0-0, Mallorie Ecker 0-0-0, Mackenzie Bruns 1-1-3, Madi Peden 1-0-2, Hannah Schwarz 1-0-3, Baylee Cosgrove 5-1-11, Kirra Lantz 2-0-5, Clarisa Wieneke 1-0-2, Brooke Walder 3-0-6, Bailey Eyre 0-0-0, MaKenna Ecker 4-0-8. Totals 18-2-40.

Eureka

Darby Leman 1-3-5, Emma Hoffman 0-0-0, Natalie Anderson 2-3-7, Courtney Heffren 8-3-19, Amyn Pineda 0-0-0, Kassidy Post 0-0-0, Allison Nohl 1-0-2, Morgan Greene 1-0-2, Lauren Ausmus 8-1-17, Natalie Meiss 0-0-0. Totals 21-10-53.

3-pointers -- PBL 2 (Schwarz, Lantz). Eureka (Anderson).