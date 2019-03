GCMS's Nathan Garard participates in IHSA Class 2A Three-Point Showdown's state preliminary round

PEORIA -- Nathan Garard of the Gibson City-Melvin-Sibley boys basketball team made four 3-pointers during the preliminary round of the IHSA Class 2A Three-Point Showdown state tournament on Thursday.

THREE-POINT SHOWDOWN

At Peoria (Carver Arena)

Preliminary round

Graham Eighner (Hoopeston Area) 11*; Will Gibbs (Harrisburg) 11*; Gage Bartos (Pleasant Plains) 10-8*; Chance Black (Robinson) 10-6*; Jay Lemenager (Clifton Central) 10-4; Anthony Eddy (Byron) 10-4; Evan Wilson (Villa Grove/Heritage) 10-2; Brock Nelson (Greenville) 9; Sam Mount (Virden North Mac) 8; Ahmari Turner (Chicago Leo) 8; Marcus Smith (Winnebago) 8; Luke Serrano (Trenton Wesclin) 8; Jacob Jones (Macon Meridian) 7; Zach Antolik (Port Byron Riverdale) 7; Andrew Petrulakis (Elmhurst Timothy Christian) 7; Ethan Culley (West Frankfort) 7; Matt O'Leary (Westmont) 7; Tyler Gustafson (Manlius Bureau Valley) 7; Jared Espino (Momence) 7; Matt Stuursma (Palos Heights Chicago Christian) 6; Trace Fletcher (Havana) 6; Matthew Wells (Vandalia) 6; Matt Bootsma (Elmhurst Timothy Christian) 6; Jahdiel Rodriguez (Beardstown) 5; Andrew Brockmeier (Niles Northridge Prep) 5; Lazaireus Peoples (Chicago Ace Amandla Charter) 4; Damarius Taylor (Chicago Urban Prep/West) 4; Taaj Davis (Aurora Christian) 4; Brady Bishop (Litchfield) 5; Skyler McManus (Marshall) 5; Nathan Garard (GCMS) 4.

* -- advancing to finals