EI League stat leaders (2017 regular season)

EASTERN ILLINOIS BASEBALL LEAGUE STAT LEADERS

Batting average (min. 20 at-bats)

Name Team Avg./AB

Jon Goebel CD .478/23

Max Garey BDM .476/21

Mike Plecki GF .461/76

Kurtis Brown CD .455/44

Devin Crews CIL .450/40

Aaron Schlueter RG .440/25

Tom Kenney CD .435/46

Cole Taylor CD .432/44

C.J. Falls CIL .417/60

Cully Day CD .407/27

Nick Stokowski CD .406/32

Stohne Stetler PS .393/28

Marty Mennenga GF .391/64

Luke Azarelli CIL .373/59

Kevin Bird RF .368/38

Anthony Bryan CIL .366/41

Jonny Walder BDM .364/55

Cole Hamilton CD .364/44

Thomas Wolken RG .364/44

Kevin Rivera GF .364/33

Chris Deaville GF .339/59

Josh Krumwiede BDM .333/69

Ryne Bundy GF .333/63

Nick Meredith RF .333/39

Jon Walters CIL .333/39

Robb Wicks BDM .327/52

Max Nelson GF .327/49

Blake Hoveln RG .321/56

Noah Niswonger CD .318/22

Matt Davis GF .312/32

Jake Stewart BDM .306/62

Dylan Grady GF .303/33

John Harris CIL .302/43

Jay Eshleman BDM .300/50

Dylan Manley CIL .300/30

Levi Ransom CIL .300/30

Home runs

Name Team HRs

Drew Schrodt BDM 3

Blake Hoveln RG 2

Joe Kenney CD 2

Tanner Russell CD 2

Tom Cheshareck CD 1

Devin Crews CIL 1

Jake Cribbett RG 1

Josh Krumwiede BDM 1

Mikey Namoff CD 1

Dan Plecki GF 1

Kevin Sweeney RG 1

Cole Taylor CD 1

Jonny Walder BDM 1

Jon Walters CIL 1

Robb Wicks BDM 1

Runs batted in

Name Team RBIs

Josh Krumwiede BDM 18

Dan Plecki GF 17

Drew Schrodt BDM 17

Robb Wicks BDM 16

Jon Walters CIL 15

Ryne Bundy GF 13

Blake Hoveln RG 13

John Harris CIL 12

Tanner Russell CD 12

Trey Russell BDM 12

Nick Stokowski CD 12

Kurtis Brown CD 11

Mike Plecki GF 11

Thomas Wolken RG 11

Luke Azarelli CIL 10

Jake Cribbett RG 10

Cole Hamilton CD 10

Tom Kenney CD 10

Jonny Walder BDM 10

Stolen bases

Name Team SBs

Mike Plecki GF 14

Brandon Sparks RG 8

C.J. Falls CIL 7

Jake Stewart BDM 6

Ty Brown RG 5

Jonny Walder BDM 5

Cole Eshleman BDM 4

Noah Niswonger CD 4

Josh Oliveras GF 4

Trey Russell BDM 4

Earned-run average (min. 10 IP)

Name Team ERA/IP

Andrew Zenner BDM 0.71/12

Connor Taylor CD 1.15/15.2

Austin Tabeling GF 1.21/74.1

Kyle Pool BDM 1.94/69.2

Austin Mendell BDM 2.01/22.1

Matt Banaitis GF 2.25/12

Pitching wins

Name Team Ws

Kyle Pool BDM 6

Austin Tabeling GF 6

Connor Gremer CD 3

Isaiah Robles RG 3

Logan Talkington CIL 3

Saves

Name Team SVs

Brock Niebuhr BDM 4

Jeremy Coventry RG 2

Mike Enriquez CD 2

Ted Lingle CIL 2

Mark Walther BDM 2

Strikeouts

Name Team Ks

Logan Talkington CIL 54

Austin Tabeling GF 53

Adam Carver PS 47

Kyle Pool BDM 47

Tyler Haake RG 31

Thomas Wolgumuth CIL 28

Connor Gremer CD 27

Mike Plecki GF 19

Matt Jenkins GF 18

Isaiah Robles RG 18

Austin Mendell BDM 17

Alec Altmyer CD 16

Dan Caldwell CD 16

NOTE: Stats last updated Monday from the following website -- http://www.hometeamsonline.com/teams/?u=EIBASEBALL&s=baseball