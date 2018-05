GCMS baseball loses 4-2 to Dee-Mack

MACKINAW -- The Gibson City-Melvin-Sibley baseball team lost 4-2 to Deer Creek-Mackinaw on Monday.

The Falcons (7-11, 5-4 Heart of Illinois Conference) lost despite out-hitting Dee-Mack 7-4 as Nathan Daughenbaugh and Josh Nuss each hit 2-for-3. Nuss and Nick Tabor each drove in a run.

Nathan Garard took the loss on the mound for GCMS, yielding four earned runs on four hits and four walks while striking out five batters through five innings.

Lane Short struck out one batter and walked another through one inning of relief.

Deer Creek-Mackinaw 4, GCMS 2

GCMS 100 100 0 -- 2 7 0

DM 002 020 x -- 4 4 1

W -- Sam Scott, 6 IP, 7 H, 2 R, ER, 4 K, 3 BB. L -- Nathan Garard, 5 IP, 4 H, 4 ER, 5 K, 4 BB. S -- J.D. Deany, IP, 0 H, 0 R, 2 K, 0 BB.

GCMS (7-11, 5-4) -- Daniel Jones 1-3. Nathan Garard 1-3, R. Wade Burton R. Nick Tabor 1-3, RBI. Nathan Daughenbaugh 2-3. Josh Nuss 2-3, RBI.

Dee-Mack -- Griffin Noe 2 R, 2 BB. Josh Barnhill 2-3, R. Zach Horve R. Sam Scott 1-2, 3 RBIs. Dawson Jones 1-2.

GCMS BASEBALL SEASON STATS

Batting average

Name Avg./AB

Braden Roesch .382/34

Nathan Garard .333/48

Alec Johnson .321/56

Daniel Jones .310/58

Cade Elliott .304/23

Nathan Daughenbaugh .250/36

Josh Nuss .239/46

Nick Tabor .238/42

Wade Burton .189/37

Layne Harden .179/56

Lane Short .111/9

Tyler Walker .077/13

TEAM .261/464

On-base percentage

Name OBP/PA

Nathan Garard .500/66

Braden Roesch .417/36

Nathan Daughenbaugh .413/46

Daniel Jones .403/67

Alec Johnson .375/66

Nick Tabor .352/54

Cade Elliott .333/24

Lane Short .333/12

Wade Burton .333/51

Josh Nuss .327/52

Layne Harden .313/67

Tyler Walker .200/15

TEAM .370/562

Triples

Name 3Bs

Nathan Garard 1

Layne Harden 1

Daniel Jones 1

Wade Burton 1

TEAM 4

Doubles

Name 2Bs

Nathan Garard 6

Daniel Jones 5

Braden Roesch 3

Nick Tabor 3

Layne Harden 2

Alec Johnson 1

Cade Elliott 1

Lane Short 1

TEAM 22

Runs batted in

Name RBIs

Alec Johnson 13

Nathan Garard 12

Nick Tabor 11

Wade Burton 8

Josh Nuss 6

Layne Harden 6

Braden Roesch 5

Cade Elliott 5

Nathan Daughenbaugh 5

Daniel Jones 4

Lane Short 1

Runs scored

Name Rs

Daniel Jones 15

Alec Johnson 14

Layne Harden 14

Nathan Garard 13

Wade Burton 8

Nick Tabor 7

Josh Nuss 6

Lane Short 4

Andrew Laughery 3

Braden Roesch 3

Nathan Daughenbaugh 3

Tyler Walker 3

Cade Elliott 2

TEAM 95

Stolen bases

Name SBs

Layne Harden 8

Nathan Garard 7

Alec Johnson 5

Daniel Jones 4

Tyler Walker 3

Ethan Garard 2

Nick Tabor 2

Braden Roesch 1

Cade Elliott 1

Josh Nuss 1

Wade Burton 1

Earned-run average

Name ERA/IP

Layne Harden 1.10/6.1

Nathan Garard 2.17/29

Tyler Walker 2.33/21

Braden Roesch 3.28/27.2

Daniel Jones 4.97/12.2

Wade Burton 5.72/3.2

Lane Short 6.12/8

Alec Johnson 7.00/2

Cade Elliott 28.0/1

TEAM 3.39/111.1

Pitching wins

Name W-L

Layne Harden 2-1

Tyler Walker 2-1

Nathan Garard 1-2

Braden Roesch 1-3

Daniel Jones 1-3

TEAM 7-11

Saves

Name SVs/SVOs

Braden Roesch 1/1

TEAM 1/1

Strikeouts

Name Ks

Nathan Garard 37

Braden Roesch 28

Tyler Walker 17

Daniel Jones 12

Lane Short 6

Layne Harden 5

Wade Burton 3

Alec Johnson 1

TEAM 109