GCMS MS baseball wins 11-1 over Cissna Park

GIBSON CITY -- The Gibson City-Melvin-Sibley Middle School baseball team won 11-1 in six innings Tuesday over Cissna Park.

GCMS 11 Cissna Park 1

CP 100 000 -- 1 6 7

GCMS 150 131 -- 11 10 2

W -- Elliott, 6 IP, 6 H, ER, 6 K, 4 BB. L -- Mason Blanck, 4 IP, 8 H, 7 R, 6 ER, 7 K, 2 BB.

Cissna Park -- Brayden Bruens 2 BB. Mason Blanck 3-3, 2B, 3B, R. Aiden Richards 3-3, 2B, RBI.

GCMS -- Harden 1-4, 2B, RBI, R. Cribbett 1-3, RBI, 2 R. Fanson 2-4, 2B, RBI, R. Kutemeier 2-3, 2B, RBI, R. DeFries 1-4. Elliott 2-3, 2B, 2 R. Minion 2 R, 2 BB. Price R. Johnson 1-3, 2 RBIs, R.