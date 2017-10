PBL boys, girls cross country teams advance to sectionals

More coverage to come courtesy of Daniel L. Chamness. In the meantime, here are the results from Saturday's IHSA Class 1A Kankakee McNamara Regional, and a look at other teams and individuals advancing to next Saturday's Lisle Sectional ...

Class 1A boys

KANKAKEE MCNAMARA REGIONAL

Team scores

1. Clifton Central, 53; 2. Paxton-Buckley-Loda, 71; 3. Herscher, 87; 4. Peotone, 111; 5. Kankakee McNamara, 160; 6. Joliet Catholic Academy, 168; 7. Beecher, 172; 8. Hoopeston Area, 189; 9. Chicago Leo, 210; 10. Iroquois West, 259; 11. Manteno, 331; 12. Chicago Acero/Soto, 255; 13. Chicago Corliss, 368.

ADVANCING TEAMS

Clifton Central

2. Isaiah Ditta, 15:58; 6. Jeremy Snejberg, 16:24; 11. Trevor Swanson, 17:15; 12. Blake Stua, 17:17; 22. Jarod Snejberg, 17:40; 46. Dominick Panozzo, 19:03; 51. Caleb Kent, 19:12.

Paxton-Buckley-Loda

5. Kody Harrison, 16:16; 15. Nikolas Schnabel, 17:23; 16. Erik Reck, 17:25; 17. Alec St. Julien, 17:26; 18. Jordan Giese, 17:27; 21. Trevor Morse, 17:39; 34. Brady Barfield, 18:21.

Herscher

3. Tyler Howard, 16:03; 9. Chris Borschnack, 16:57; 19. Kamden Lockwood, 17:29; 20. Trevor Stutz, 17:30; 36. Nick Bushey, 18:28; 41. Connor Joffe, 18:51; 52. Joe Buckley, 19:21.

Peotone

4. Peyton Walker, 16:10; 14. Joey Uthe, 17:21; 23. Collin Bias, 17:45; 33. Andrew Grzeskowiak, 18:19; 37. Anthony Walker, 18:34; 44. Dereck Walker, 18:57; 48. Gabe Barta, 19:07.

Kankakee McNamara

7. Kellen Saindon, 16:43; 25. Liam Crowley, 17:48; 32. Wes Provost, 18:17; 38. Jack Quigley, 18:38; 58. Jack Baud, 19:58; 61. Connor Curtis, 20:14.

Joliet Catholic Academy

26. Marcus Porchia, 17:51; 28. Tyler Kuchar Hinthorn, 18:05; 29. Zach Bertino, 18:06; 40. Jacob Capalbo, 18:48; 45. Ryan Drysch, 19:02; 49. Fabyan Damian, 19:09; 54. Matt Gochee, 19:26.

Beecher

10. Adam Swanson, 17:03; 13. Justin Janssen, 17:19; 24. Gustavo Leal, 17:47; 55. Anthony Gayton, 19:33; 70. Shawn Giggey, 20:45.

ADVANCING INDIVIDUALS

1. Trey Houmes (Hoopeston Area) 15:54; 8. Connor Price (Iroquois West) 16:49; 16. Nathaniel Rivera (Palos Heights Chicago Christian) 17:24; 20. Liam Driscoll (Palos Heights Chicago Christian) 17:28; 29. Jacob Hyzy (Manteno) 18:01.