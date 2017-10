PBL boys cross country earns trip to IHSA Class 1A state meet

More coverage to come courtesy of Daniel L. Chamness.

IHSA Class 1A boys

LISLE SECTIONAL

1. Elgin Harvest Christian Academy, 37; 2. Clifton Central, 104; 3. Paxton-Buckley-Loda, 126; 4. Herscher, 151; 5. Elmhurst Timothy Christian, 175; 6. Niles Northridge Prep, 203; 7. Melrose Park Walther Christian, 206; 8. Westmont, 207; 9. Peotone, 234; 10. Chicago Noble/Noble Academy, 261; 11. Kankakee McNamara, 266; 12. Beecher, 281; 13. Joliet Catholic Academy, 320; 14. Chicago F.W. Parker; 15. Elmhurst IC Catholic, 417; 16. Chicago Phoenix Military Academy, 466; 17. Aurora Christian, 468; 18. Elgin St. Edward, 505; 19. Chicago Rickover Naval Academy, 511; 20. Elgin Academy, 549; 21. Chicago Hope Academy, 601; Arlington Heights Christian Liberty Academy, NS; Chicago Acero/Garcia, NS; Chicago Christo Rey Jesuit, NS; Chicago Intrinsic Charter, NS: Chicago Lycee Franaais de Chicago, NS; Chicago Marshall, NS; Chicago Wolcott, NS; Iroquois West, NS; Hoopeston Area, NS; Lisle, NS; Manteno, NS; Palos Heights Chicago Christian, NS; Winnetka North Shore Country Day, NS.

ADVANCING TEAMS

Elgin Harvest Christian Academy

2. Andrew Dobrescu, 15:49; 4. Mark Davila, 16:10; 7. Matthew Olech, 16:21; 10. Connor Seals, 16:25; 14. Kyler Young, 16:51; 28. Chris Dobrescu, 17:28; 40. Hayden Colclasure, 17:55.

Clifton Central

3. Isaiah Ditta, 16:05; 13. Jeremy Snejberg, 16:36; 22. Trevor Swanson, 17:09; 23. Blake Stua, 17:10; 43. Jerod Snejberg, 17:58; 58. Caden Chamness, 18:16; 66. Caleb Kent, 18:37.

Paxton-Buckley-Loda

8. Kody Harrison, 16:23; 25. Alec St. Julien, 17:20; 29. Erik Reck, 17:32; 30. Nik Schnabel, 17:33; 34. Jordan Giese, 17:41; 41. Trevor Morse, 17:56; 69. Brady Barfield, 18:39.

Herscher

5. Tyler Howard, 16:13; 16. Chris Borschnack, 16:57; 31. Kamden Lockwood, 17:34; 39. Trevor Stutz, 17:55; 60. Nick Bushey, 18:18; 67. Joe Buckley, 18:38; 79. Connor Joffe, 19:00.

Elmhurst Timothy Christian

11. Clint Fincher, 16:26; 12. William Terpstra, 16:32; 27. Caleb Mitchell, 17:24; 51. Alex Oldenburger, 18:07; 74. Noah Bezanson, 18:48; 82. Simon Detmer, 19:08; 104. Tristan Iwema, 20:13.

OTHER ADVANCING INDIVIDUALS -- 1. Jack MacNabola (FW) 15:04; 3. Trey Houmes (HA) 16:04; 7. Peyton Walker (PEO) 16:17; 10. Matt Gedraitis (WES) 16:24; 16. Luke Patrick (WOL) 16:51; 17. Adam Swanson (BEE) 16:53; 19. Hector Martinez (CRJ) 17:00.

IHSA Class 1A girls

LISLE SECTIONAL

Team scores

1. Herscher, 79; 2. Elgin Harvest Christian Academy, 91; 3. Kankakee McNamara, 138; 4. Beecher, 140; 5. Chicago Noble/Noble Academy, 189; 6. Elgin St. Edward, 203; 7. Lansing Illiana Christian, 210; 8. Clifton Central, 215; 9. Elmhurst Timothy Christian, 226; 10. Elmhurst IC Catholic, 229; 11. Palos Heights Chicago Christian, 231; 12. Des Plaines Willows Academy, 243; 13. Paxton-Buckley-Loda, 262; 14. Westmont, 317; 15. Chicago DePaul College Prep, 363; 16. Mooseheart, 496; Chicago Cristo Rey Jesuit, 550; 18. Chicago Acero/Garcia, 574; 19. Chicago Academy, 577; 20. Chicago Noble Street Charter, 584; Arlington Heights Christian Liberty Academy NS; Aurora Christian, NS; Chicago Hope Academy, NS; Chicago F.W. Parker, NS; Chicago Holy Trinity, NS; Evanston Beacon Academy, NS; Joliet Catholic Academy, NS; Lisle, NS; Manteno, NS; Peotone, NS; River Grove Guerin, NS; Winnetka North Shore Country Day, NS.

ADVANCING TEAMS

Herscher

8. Jillian Milton, 19:09; 9. Josie Mendell, 19:21; 18. Kylie Lockwood, 19:59; 19. Molly Raymond, 20:04; 25. Mady Rogers, 20:22; 36. Kaylee Jefferson, 20:48; 37. Natalie Rink, 20:50.

Elgin Harvest Christian Academy

1. Nygia Pollard, 18:07; 3. Carsen Fore, 18:49; 26. Hannah McHugh, 20:24; 27. Becca Gafrick, 20:30; 34. Cassidy Richter, 20:47; 35. Elena Poratta, 20:47; 50. Jessica Fuja, 21:35.

Kankakee McNamara

5. Eden Rainbolt, 18:59; 6. Faith Provost, 19:01; 14. Madison Hamilton, 19:43; 42. Anna Latham, 21:13; 71. Kaylee Woolman, 22:34; 79. Lilia Provost, 22:49; 89. Toryn Provost, 23:32.

Beecher

7. Hailey Janssen, 19:07; 22. Kasey Swanson, 20:11; 29. Tori Fasano, 20:40; 31. Allie Burchett, 20:45; 51. Regina Gianotti, 21:36; 68. Isabella Olson, 22:28; 92. Christina Wang, 24:11.

Chicago Noble/Noble Academy

4. Aryana Rhodes, 18:56; 41. Julissa Leal, 21:11; 43. Sydney Smith, 21:15; 46. Eva Chavez, 21:26; 55. Justice Wysinger, 21:46.

OTHER ADVANCING INDIVIDUALS -- 2. Frankie Chaidez (IC) 18:28; 10. Kendall Antons (CC) 19:30; 11. Emily Damstra (PHCC) 19:31; 12. Hope Clark (ETC) 19:41; 13. Kailey Fox (PEO) 19:42; 14. Maddie DeYoung (LIC) 19:42; 16. Audrey Shadle (FW) 19:47.

PBL results -- 26. Evie Ellis, 20:18; 63. Liberty Jamison, 21:41; 64. Marissa Arnett, 21:42; 79. Olivia Frichtl, 22:15; 81. Gracie Smith, 22:25; 88. Alyssa Hofer, 22:40; 102. Katie Harms, 23:24.