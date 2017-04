PBL boys track and field at Unity Invite

More coverage to come courtesy of Daniel L. Chamness.

UNITY BOYS INVITE

At Tolono

100-meter dash

1. Dawson Kaiser (Unity) 11.09; 2. Lance Dittrich (Watseka) 11.36; 3. Camden Coleman (Uni) 11.4; 4. Lee Zimmerman (Prairie Central) 11.56; 5. Marshall Brown (Meridian) 11.67.

PBL results -- 23. Dylan Polson, 13.36.

200-meter dash

1. Steven Migut (Unity) 23.36; 2. Jonathan Muller (PBL) 23.54; 3. Dawson Kaiser (Unity) 23.76; 4. Lance Dittrich (Watseka) 23.81; 5. Marshall Brown (Meridian) 24.06.

400-meter dash

1. Camden Coleman (Uni) 52.66; 2. Bobby Kapolnek (St. Thomas More) 53.31; 3. Hunter Lee (Watseka) 53.76; 4. Jerry Harper (Rantoul) 53.83; 5. Raul Castillo (Rantoul) 53.84.

PBL results -- 9. Riley Cuppernell, 57.15; 17. Ryan Masterson, 1:03.13.

800-meter run

1. Nathan Seiler (Unity) 2:06.18; 2. Bobby Kapolnek (St. Thomas More) 2:07.09; 3. Nate Durbin (Meridian) 2:07.68; 4. Trey Houmes (Hoopeston Area) 2:08.01; 5. Nathan Schroeder (Watseka) 2:11.78.

PBL results -- 10. Jordan Giese, 2:21.04; 22. Brady Barfield, 2:35.35.

1,600-meter run

1. Justin Phillips (SJ-O) 4:43.39; 2. Trey Houmes (HA) 4:47.26; 3. Kody Harrison (PBL) 4:47.98; 4. Nathan Seiler (UNITY) 4:51.93; 5. Wyatt Wolfersberger (SJ-O) 4:53.48.

PBL results -- 7. Alec St. Julien, 4:57.89.

3,200-meter run

1. Braden Pridemore (SJ-O) 10:21.6; 2. Cameron Woodard (Unity) 10:29.64; 3. J.T. Harrold (Clinton) 10:54.45; 4. Brendan VanAntwerp (PBL) 11:07.08; 5. Jonathan Gossett (Rantoul) 11:08.06.

110-meter hurdles varsity

1. Steven Migut (Unity) 15.03; 2. Garet Kinnett (Rantoul) 15.71; 3. Michael Curry (PBL) 16.24; 4. Aiden Krieger (PC) 16.61; 5. Travis Spencer (Unity) 17.22.

110-meter hurdles JV

1. Donnell Robertson (Rantoul) 17.82; 2. Cameron Green (Clinton) 17.95; 3. Jon Gibus (STM) 17.95; 4. Chandlar Ifft (PC) 19.11; 5. Playton Placket (Unity) 19.48; 6. Nik Schnabel (PBL) 19.49.

300-meter hurdles

Aidan Krieger (PC) 42.88; 2. Ethan Kinkade (PC) 43.56; 3. Garet Kinnett (RAN) 44.13; 4. Michael Curry (PBL) 44.43; 5. Travis Spencer (Unity) 44.48.

4x100 relay (Division II)

1. Prairie Central, 48.33; 2. Rantoul, 48.51; 3. Argenta-Oreana, 48.53; 4. St. Joseph-Ogden, 48.54; 5. Unity, 49.03.

PBL results -- 9. Curtis Phillips, Gunner Belt, Clayton Skinner, Luke Cowan), 52.85.

4x200 relay (Division II)

1. Rantoul, 1:40.33; 2. Argenta-Oreana, 1:42.38; 3. St. Joseph-Ogden, 1:43.83; 4. Clinton, 1:44.68; 5. Watseka, 1:45.61.

PBL results -- 9. Curtis Philliips, Gunner Belt, Erik Reck, Nik Schnabel, 1:51.88.

4x400 relay

1. PBL (Riley Cuppernell, Jordan Giese, Erik Reck, Alec St. Julien), 3:55.79; 2. St. Joseph-Ogden, 3:58.77; 3. Argenta-Oreana, 3:58.79; 4. Watseka, 4:01.52; 5. Prairie Central, 4:02.96.

4x800 relay

1. Rantoul, 8:49.0; 2. Shelbyville, 8:51.66; 3. Urbana University, 9:09.79; 4. Prairie Central, 9:15.96; 5. Clinton, 9:19.87.

PBL results -- 9. Tanner Longest, Gavin Ogburn, Erik Reck, Adam McMullin), 9:56.7.

High jump

1. Jonathan Decker (Unity) 6-2; 2. Levi Williams (Unity) 6-0; 3. Hunter Lee (Watseka) 5-10; 4. Austin Rauch (Clinton) 5-10; 5. Dalton Breeden (PC) 5-8.

PBL results -- 6. Tom Henrichs, 5-6.

Long jump

1. Jonathan Muller (PBL) 19-11 1/2; 2. Dawson Kaiser (Unity) 19-7; 3. Lance Dittrich (Watseka) 18-9 1/2; 4. Michael Hendrickson (Watseka) 18-9; 5. Rashid Moffett (Rantoul) 18-4.

Triple jump

1. Levi Williams (Unity) 40-4 1/2; 2. Jonathan Muller (PBL) 39-11; 3. Jonathan Decker (Unity) 38-7 1/2; 4. Rashid Moffett (Rantoul) 38-0; 5. Drew Hagen (Watseka) 37-11 1/2.

Shot put

1. Dillon Birch (Shelbyville) 54-4; 2. Zach Matson (PC) 45-11 1/2; 3. Alex LaMont (LeRoy) 44-1; 4. Rusty Kuhlmann (Watseka) 43-9; 5. Seth Westfall (Clinton) 42-1.

PBL results -- 15. Brandon Scott, 37-8; 17. Zak Babcock, 37-4.

Discus

1. Alex LaMont (LeRoy) 139-7; 2. Dillon Birch (Shelbyville) 129-8; 3. Rusty Kuhlmann (Watseka) 127-10; 4. Seth Westfall (Clinton) 126-4; 5. Nickolas O'Neal (Unity) 125-6.

PBL results -- 12. Brad Smith, 109-11; 15. Keegan Lantz, 104-3.

Pole vault

1. Jakob Miles (PBL) 10-0; 2. Travis Spencer (Unity) 10-0; 3. Quinn Shannon (Unity) 10-0; 4. Nolan Peacock (SJ-O) 9-6; 5. Dalton Breeden (PC) 9-6.