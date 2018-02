PBL's Liberty Jamison selected as special mention for IBCA all-state team

PONTIAC -- Paxton-Buckley-Loda High School senior Liberty Jamison was selected to the Illinois Basketball Coaches Association's Class 1A/2A girls' all-state team as a special mention.

She and other senior players on the all-state team will play in the 1A/2A girls' all-star game on June 9 at Pontiac High School.

ILLINOIS BASKETBALL COACHES ASSOCIATION

2008 ALL-STATE TEAMS

1A/2A GIRLS

First team

Jade Edwards, Latin School; Alyssa Iverson, Elgin Harvest Christian; Jayde VanHyfte, Annawan; Anaya Peoples, Schlarman; Hailey Chubb, Gallatin County; Sammi Matoush, Hillsboro; Kimeira Burks, Chicago Harlan; Tessa Leman, Eureka; Kendra Bass, Lebanon; Paige Robinson, Okaw Valley; Laney Lantz, Central Southeastern; Matty Hawkins, Harrisburg; Capria Brown, Schlarman; Baylee Clampitt, Carthage Illini West; Anna Murray, Princeton.

Second team

Sydney Schuler, Galena; Teneil Robertson, Chicago Harlan; Brandi Hudson, Chicago Marshall; Lexi Loftus, LaMoille-Ohio; Jolene Bueker, Teutopolis; Tianna Timpe, Stockton; Blair Borrowman, Western; Zanna Myers, Monticello; Jaynee Prestegaard, Ashton Franklin Center; Emily Reinneck, Lebanon; Katelyn Young, Oakwood; Tori Henning, Aurora Christian; Natalie Bardwell, Eureka; Madyson Harper, Midwest Central; Chloee Hughes, Marshall.

Third team

Katryal Clark, Auburn; Sydney Gouard, Schlarman; Caroline Jachino, Pleasant Plains; Sadie Bueker, Teutopolis; Daijahnay Winston, Chicago Harlan; Abby Vaughan, Carmi White County; Krista Bass, Lebanon; Emily Offenheiser, Stockton; Lucy Waid, Princeville; Kalvina Eubanks, Walther Christian; Lotte Miller, Harrisburg; Brittany Litton, Wethersfield; Peyton Crowe, St. Joseph; Paige Veronda, Granville Putnam County; Karly Stanowski, Nashville; Tatum McCall, Monticello; Kierra Winkler, Breese Mater Dei; Madeline Prestegaard, Ashton Franklin Central; Jess Hopson, Harrisburg; Abby Barr, Freeport Aquin.

Fourth team

Skylar Hayes, Mount Pulaski; Myah Beckman, Breese Mater Dei; Hannah Krumwiede, Carrollton; Elena Porrata, Elgin Harvest Christian; Callie Minch, Sherrard; Cassie Russo, Tuscola; Macy Michels, Teutopolis; Kylie Applebey, Mount Carmel; Dyanla Rainey, Chicago Marshall; Anna Heffren, Lewistown; Lydia Coatney, Eastland; Tasia Jordan, Walther Christian; Josie Graffeo, Peotone; Skylar Culberston, East Dubuque; Summer Cramer, Watseka; Meggie Scott, Newark; Bree Trimble, St. Joseph; Gabby Wessels, Cissna Park; Nancy Fritzsche, Greenville; Malia Schmittler, Albion Edwards County.

Special mention

Aubrey Jansen, Okawville; Aubrey Hunt, Tri-City/Sangamon; Taryn Sams, Moweaqua A&M; Kassidy Walters, Greenfield; Lindsey Holhubner, Vienna; Meara Tilstra, Iroquois West; Lyda Robinson, Seneca; Keseanna Watson, Peoria Christian; Aubrey Staton, El Paso-Gridley; Olivia Felts, Williamsville; Mitrese Smith, Kewanee; Amber Tomlin, Heyworth; Hannah Smith, Auburn; Madison Schoenfeld, Lebanon; Marisa Horton-Meza, Princeville; Emily Owens, Ottawa Marquette; Alexandra Fry, Aurora Christian; Vivica Coleman, Walther Christian; Grace Ringel, Harvest Christian; Natalie Takahashi, Lisle; Olivia Schuringa, Timothy Christian; Isis Rodriguez, Morgan Park Academy; Leah Mayhaus, Altamont; Abby Frohuing, Newton; Alexis Crane, Meridian; Marianna Hemmen, Teutopolis; Cali Wright, West Frankfort; Kylar Slover, Fairfield; Katherine Drone, Hamilton County; Paige Kasten, Nashville; Madelyn Tepe, Okawville; Tyra Clark, Pearl City; Kaite Asche, Durand; Whitney Bramm, Erie; Christen Hurley, Bureau Valley; Anna Sypniewski, Ottawa Marquette; Junie Zirkelbach, Calhoun; Hannah Wallen, Arthur-Lovington; Emily Duis, Milford; Brenna Durst, Oakwood; Hannah Smith, Auburn; Nachama Braun, Ida Crown; Stephanie Brown, Heyworth; Sydney Camman, Flora; Carly Barman, Ridgewood-Alwood; Megan Teal, Midwest Central; Karsyn Davis, Harrisburg; Madison Holdman, Serena; Katie Abell, Routt Catholic; Harley Barry, Hume-Shiloh; Courtney Heffren, Eureka; Jordan Strube, Timothy Christian; Karlay Kothe, Steeleville; Megan Schlechte, Windsor; Sami McCowen, Sesser-Valier; Lexi King, Goreville; Kaleigh Dodson, Hamilton Co.; Angel Helm, Anna Jonesboro; Mackenzie Conrad, Fairfield; Maddison Hout, Albion Edwards County; Rachel Jennings, Fairfield; Anna Miller, Hamilton County; Emma Knipe, West Hancock; Danielle Taets, Orion; Jessica Stice, Rockridge; Nakaya Hughes, St. Thomas More; Liberty Jamison, PBL; Madison Kirby, Salt Fork; Annie Nelson, Bismarck-Henning; Janiah Newell, Schlarman; Natalie Bates, Tuscola; Kiersten Price, Hume-Shiloh; Hannah Burdess, Lewistown; Daelin Switzer, St. Teresa; Jadyn Mitchell, Flanagan-Cornell; Emily Meidel, Bismarck-Henning; Ashlyn Sturdy, Tri-City/Sangamon; Claire Willhour, Brownstown/St. Elmo; Sidney Garrett, Riverdale; Carly Gillen, Monmouth-Roseville; Caroline Segal, North Shore Country Day; Payton Sopczak, Goreville; Aliyah Holloman, Villa Grove/Heritage; Asya Smith, Pleasant Plains; Laura Strenk, Regina Dominican; Amelia Bromelschenkel, Mendota; Niyah Zamandio, Chicago Marshall.